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Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट इतिहास का सबसे जानलेवा ओवर! बुलेट की रफ्तार से आई बॉल, कांप गया था धुरंधर बल्लेबाज

क्रिकेट इतिहास का सबसे जानलेवा ओवर! बुलेट की रफ्तार से आई बॉल, कांप गया था धुरंधर बल्लेबाज

Cricket Unbreakable Record: रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने 2003 वर्ल्ड कप में 100mph की ऐतिहासिक रफ्तार से क्रिकेट जगत में तहलका मचाया था. उनकी ट्रक खींचने वाली कड़ी ट्रेनिंग से लेकर निक नाइट के खिलाफ उस घातक ओवर तक की पूरी कहानी.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 08, 2026, 09:19 PM IST
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पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर.
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर.

Fastest Ball in Cricket: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की में कई गेंदबाजों ने तेजी दिखाई है. उन्होंने अपनी गेंदों से दहशत मचाई है. उनमें से कुछ ही बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने बल्लेबाजों की आंखों में वास्तविक खौफ पैदा किया. माइकल होल्डिंग, शोएब अख्तर, शॉन टेट, ब्रेट ली और डेल स्टेन जैसे गेंदबाजों ने कहर बरपाया है. इनमें शोएब अख्तर ने एक ऐसा ओवर फेंका था, जिसकी चर्चा आज भी होती है. अख्तर ने वनडे वर्ल्ड कप 2003 में बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा कर दी थी.

शोएब अख्तर का 2003 आईसीसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूलैंड्स, केप टाउन में फेंका गया वो ओवर सबसे प्रतिष्ठित और यादगार है. यह केवल छह गेंदों का एक ओवर नहीं था, बल्कि मानवीय क्षमताओं की सीमाओं पर किया गया एक भौतिक प्रहार था. अख्तर के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज निक नाइट बेबस हो गए थे और रहम की भीख मांग रहे थे.

कैसे सजी थी इतिहास रचने की वो बिसात?

यह 22 फरवरी, 2003 का दिन था और मैदान का माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक था. पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से था और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर अपने शारीरिक क्षमता के चरम पर थे. अख्तर उस दिन केवल विकेट नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वे गति की उस बाधा को तोड़ना चाहते थे जिसे पार करना असंभव माना जाता था.  पूरे टूर्नामेंट में वे अपनी गेंदों से आग उगल रहे थे, लेकिन निक नाइट के खिलाफ इस विशेष ओवर में उन्होंने स्पीडोमीटर को वहां तक पहुंचाने का फैसला किया जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था.

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बेमिसाल रफ्तार के पीछे क्या थी अख्तर की मेहनत?

इतनी भीषण गति प्राप्त करना कोई इत्तेफाक नहीं था. इसके पीछे अख्तर की सालों की कड़ी और अनोखी ट्रेनिंग थी. अख्तर ने खुद खुलासा किया था कि वे रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर 4-5 मील तक टायर, छोटी गाड़ियां और यहां तक कि ट्रक भी खींचा करते थे ताकि उनके कंधों में अतिरिक्त शक्ति आ सके. इसके अलावा उन्होंने 22 गज के बजाय 26 गज की लंबी पिचों पर अभ्यास किया. पुरानी, घिसी हुई गेंदों से गेंदबाजी की ताकि वे सामान्य परिस्थितियों में और भी अधिक घातक साबित हो सकें.

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कैसी थी वो 161.3 kph की ऐतिहासिक बिजली?

उस ओवर की हर गेंद एक कड़कती बिजली की तरह थी, जो लगातार 150 किमी/घंटा (93 मील प्रति घंटे) के निशान से काफी ऊपर दर्ज की जा रही थी. उनका रिदम एकदम सटीक था. वह लंबा और डरावना रन-अप, क्रीज पर विस्फोटक जंप और तोप से निकलने वाले गोले जैसा रिलीज. ओवर अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचा जब अख्तर छठी गेंद के लिए दौड़े और अपने कंधे की पूरी ताकत झोंक दी. गेंद निक नाइट के पास से 161.3 किमी/घंटा (100.2 मील प्रति घंटा) की चौंकाने वाली रफ्तार से गुजरी. खेल के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी इंसान ने आधिकारिक तौर पर 100 मील प्रति घंटे की बाधा को पार किया था. नाइट के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं था. बल्ला नीचे आने से पहले ही गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में समा चुकी थी.

 

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बल्लेबाजों के लिए काल बना था वो ओवर

160 किमी/घंटा की रफ्तार पर अख्तर का सामना करने का मतलब था कि बल्लेबाज के पास प्रतिक्रिया देने के लिए 0.45 सेकंड से भी कम समय था. निर्णय में एक सेकंड के छोटे से हिस्से की देरी का परिणाम टूटा हुआ पैर, चकनाचूर हेलमेट या उससे भी गंभीर चोट हो सकती थी. हालांकि ब्रेट ली और शॉन टेट जैसे दिग्गजों ने भी अपने करियर में 160 किमी/घंटा की गति को छुआ है, लेकिन अख्तर का वह ओवर अपनी निरंतर आक्रामकता और शॉर्ट-पिच गेंदों के प्रहार के कारण आज भी 'गोल्ड स्टैंडर्ड' माना जाता है. 

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गेंद के बाद बल्ले से अख्तर का कमाल

पाकिस्तान की टीम उस मैच में 120 रनों से हार गई थी. अख्तर ने 9 ओवर में 63 रन देकर एक विकेट हासिल किया था. इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 246 रन ही बना पाई थी. इसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज इस स्कोर को हासिल नहीं कर पाए थे. पूरी टीम 31 ओवर में 134 रनों पर ढेर हो गई थी. शोएब अख्तर ने 16 गेंद पर सबसे ज्यादा 43 रन बनाए थे. उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए थे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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