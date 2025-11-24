टी20 स्टाइल में टेस्ट का कायाकल्प...,घातक अंदाज में सबसे तेज शतक ठोकने वाले 3 दिग्गज, नंबर 1 पर तूफानी खिलाड़ी

टेस्ट फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे कठिन प्रारूप माना गया है. इस फॉर्मेट में बेहद ही धैर्य और लगन के साथ खेलना होता है. टेस्ट क्रिकेट में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. कई बार टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर कई दिनों तक टिके हुए रहते हैं और वह अपने दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत लंबी-लंबी पारियां खेल देते हैं. टेस्ट क्रिकेट ने क्रिकेट जगत को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अपने दमदार बल्लेबाजी की दम पर पूरी दुनिया भर में डंका पीटा है. ऐसे में आज हम आपको टेस्ट क्रिकेट इतिहास के उन बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं , जिन्होंने इस फॉर्मेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टी20 अंदाज में शतक ठोक दिया था. आइए जानते हैं इन 3 खिलाड़ियों के बारे में.

ब्रैंडन मैकुलम

इस ऐतिहासिक महारिकॉर्ड को अपने नाम किया है न्यूजीलैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम ने. आपको जानकर हैरानी होगी मैकुलम ने एक बार साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे है टेस्ट मैच के दौरान मात्र 54 गेंदों का सामना करते हुए विस्फोटक शतकीय पारी खेल दी थी. मैकुलम के इस अंदाज को देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया था. उनकी यह पारी रिकॉर्ड बुक में आज भी दर्ज है.

विवियन रिचर्ड्स

लिस्ट में दूसरा नाम वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर विवियन रिचर्ड्स का है. साल 1986 में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 56 गेंदों का सामना करते हुए शतक ठोक दिया था. अपनी दमदार पारी की बदौलत वह काफी समय तक इस मामले में नंबर 1 पर बने रहे थे. 36 सालों बाद कीवी खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम ने यह रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था.

मिस्बाह उल हक

लिस्ट में तीसरे नंबर पर पाकिस्तानी खिलाड़ी मिस्बाह उल हक का नाम शुमार है. उन्होंने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ मात्र 56 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास कायम कर दिया था. वह सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. वहीं, ऐसा करने वाले पाकिस्तान के इकलौते खिलाड़ी हैं.