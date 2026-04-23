11 चौके... 7 छक्के, मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I शतक, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest T20I Century By Minutes: भारत के एक खूंखार बल्लेबाज के नाम मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 63 मिनट में शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. यह मिनटों के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है.

मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज T20I शतक

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 63 मिनट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय टीम के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के नाम पर दर्ज है. सूर्यकुमार यादव ने 20 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 63 मिनट में शतक जड़ दिया था. सूर्यकुमार यादव ने 51 गेंदों पर 111 रनों की नाबाद पारी खेली थी. सूर्यकुमार यादव का स्ट्राइक रेट इस दौरान 217.65 था.

7 छक्के और 11 चौके उड़ाए

सूर्यकुमार यादव की पारी में 7 छक्के और 11 चौके शामिल रहे. सूर्यकुमार यादव ने इस रिकॉर्ड के साथ केन्या के बल्लेबाज एलेक्स ओबांडा के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने 18 नवंबर 2021 को नाइजीरिया के खिलाफ 68 मिनट में T20I शतक बनाया था. इसके एक साल बाद ही सूर्यकुमार यादव ने 20 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 63 मिनट में शतक जड़ दिया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 191/6 का स्कोर खड़ा किया. भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर में 126 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत ने यह मैच 65 रन से जीता था.

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टी20 कप्तान बने रहने के लायक नहीं

भले ही सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है, लेकिन उनकी खुद की बल्लेबाजी के पिछले रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि अब वह भारत के टी20 कप्तान बने रहने के लायक नहीं है. बता दें कि टीम इंडिया को अगला टी20 वर्ल्ड कप साल 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेलना है. भारत को उससे पहले जुलाई 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेना है. सूर्यकुमार यादव की उम्र तब तक 37 साल हो जाएगी. भारत को ऐसे में उम्रदराज लीडर की जगह एक युवा कप्तान की जरूरत होगी, जो उसे न सिर्फ कप्तानी बल्कि अपने खुद के प्रदर्शन के दम पर भी चैंपियन बना सके.