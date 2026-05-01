19 चौके... 2 छक्के, मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज टेस्ट शतक, दुनिया में सिर्फ इस इकलौते बल्लेबाज ने बनाया ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest Test Century By Minutes: दुनिया में एक खूंखार बल्लेबाज के नाम मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज टेस्ट शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 70 मिनट में शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. यह मिनटों के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है. इस बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार ऐसी भीषण तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए.

मिनटों के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज टेस्ट शतक

टेस्ट क्रिकेट में 70 मिनट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज जैक ग्रेगरी के नाम पर दर्ज है. जैक ग्रेगरी ने नवंबर 1921 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेले गए एक टेस्ट मैच में 70 मिनट में शतक जड़ दिया था. जैक ग्रेगरी ने 70 मिनट में दुनिया का सबसे तेज टेस्ट शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. जैक ग्रेगरी ने इस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 119 रनों की पारी खेली थी. जैक ग्रेगरी ने इस दौरान 19 चौके और 2 छक्के उड़ाए थे.

दुनिया में सिर्फ इस इकलौते बल्लेबाज ने बनाया ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड

जैक ग्रेगरी ने 70 मिनट में टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़कर असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. लगभग 105 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. जैक ग्रेगरी का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. 12 से 16 नवंबर 1921 को खेले गए इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 450 रन का स्कोर खड़ा किया.

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मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया

जवाब में साउथ अफ्रीका की पहली पारी 243 रन पर सिमट गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को फॉलोऑन दिया. फॉलोऑन मिलने पर साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 472 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी. साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने इस मैच में जीत के लिए चौथी पारी में 266 रन का टारगेट रखा. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना कोई विकेट गंवाए 7 रन बनाए ही थे कि यह मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया.