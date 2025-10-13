भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने टेस्ट में ठोका सबसे तेज शतक, जड़ डाले 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,6

टीम इंडिया के एक खूंखार बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़कर ऐसी भयानक तबाही मचाई कि जैसे भूकंप आ गया हो. इस खतरनाक बल्लेबाज की कातिलाना बैटिंग के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के इस बल्लेबाज ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी. टीम इंडिया के इस बल्लेबाज ने 141.55 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए विरोधी टीम के गेंदबाजों को उधेड़कर रख दिया.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज शतक

भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम पर दर्ज है. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दिसंबर 1996 में कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ महज 74 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली.

चौके और छक्कों से मचाई भूकंप जैसी तबाही

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी इस पारी के दौरान भूकंप जैसी तबाही मचाते हुए 141.55 की स्ट्राइक रेट से 18 चौके और 1 छक्का जड़ डाला. बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत यह मैच 329 रनों के बड़े अंतर से हार गया था. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपना पहला टेस्ट मैच 31 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जब अपना डेब्यू किया तो टीम इंडिया में सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे दिग्गज मौजूद थे.

फिक्सिंग के तूफान में बर्बाद हो गया करियर

हैदराबाद के दाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने भारत के लिए 99 टेस्ट मैचों में 45.04 की औसत से 6215 रन बनाए हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 22 शतक और 21 अर्धशतक ठोके हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन केवल एक मैच से अपने 100 टेस्ट खेलने का सपना पूरा नहीं कर पाए. साल 2000 में क्रिकेट की दुनिया में उठे फिक्सिंग के तूफान में जब मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आया तो उन्हें क्रिकेट से दूर होना पड़ा. हालांकि अब उन्हें मैच फिक्सिंग मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है.

पहले तीन टेस्ट मैचों में लगातार 3 शतक

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज के पहले तीनों मैचों में शतक जमाए. साल 1984 में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 110 रनों की पारी खेलकर बता दिया कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अगले ही टेस्ट मैच में फिर 105 रनों की पारी खेली. कानपुर में तीसरे टेस्ट में भी उन्होंने 122 रन ठोके. टीम इंडिया की ओर से ऐसा आगाज कोई भी नहीं कर सका. मोहम्मद अजहरुद्दीन का टेस्ट में बेस्ट स्कोर 199 रन है.

तीन वर्ल्ड कप में कर चुके कप्तानी

मोहम्मद अजहरुद्दीन की कलाई के इस्तेमाल की तकनीक की पूरी दुनिया कयाल थी. मोहम्मद अजहरुद्दीन को इसी वजह से कलाइयों का जादूगर भी कहा जाता है. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी कप्तानी में भारत को 14 टेस्ट और 103 वनडे मैच जिताए थे. मोहम्मद अजहरुद्दीन को 1990 में टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1992, 1996 और 1999 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी संभाली. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 334 वनडे मैचों में 36.92 की औसत से 9378 रन बनाए थे. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत के लिए वनडे क्रिकेट में 7 शतक और 58 अर्धशतक ठोके हैं.