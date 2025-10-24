Advertisement
इस दिग्गज के आगे झुकी दुनिया...,बना दिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13000 रन, लिस्ट में भारतियों का जलवा

वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं. कई खिलाड़ियों ने तरह-तरह के कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं. यही नहीं वनडे क्रिकेट में कई महान खिलाड़ी हुए हैं. जिन्होंने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं. हम बताएंगे उन खिलाड़ियों के बार में जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13000 रन बनाने का कारनामा कर दिखाया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:36 PM IST
वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं. कई खिलाड़ियों ने तरह-तरह के कीर्तिमान स्थापित कर रखे हैं. यही नहीं वनडे क्रिकेट में कई महान खिलाड़ी हुए हैं. जिन्होंने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं. उसे तोड़ना तो दूर उन रिकॉर्ड के इर्द-गिर्द भी कोई नहीं भटकता है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में 10000 रन बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं उन धुरंधरों के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13000 रन बनाने का कारनामा कर दिखाया है. उनमें से तो एक दिग्गज ऐसा भी है जो आज भी क्रिकेट जगत में अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है. आइए जानते हैं उन 3 रिकॉर्ड धारियों के बारे में.

विराट कोहली
लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है. कोहली वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 13000 रन बनाने वाले नंबर 1 खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर में इस उपलब्धि के लिए महज 278 मैचों की 267 पारियों का सहारा लिया था.  उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में 10 सितंबर 2023 के ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया था. कोहली वहीं नहीं रुके कोहली आज फिलहाल वनडे क्रिकेट में 14181 रन बना चुके हैं और उनके बल्ले से अभी काफी रन आना बाकी हैं. 

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में दूसरा नाम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का है. सचिन ने भी ये कारनामा पाकिस्तान के खिलाफ किया था. हालांकि, उन्हें इसके लिए 330 मैचों की 321 पारियों का सहारा लेना पड़ा था. उन्होंने 16 मार्च 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ 321 पारियों में 13000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था.

रिकी पोंटिंग

लिस्ट में तीसरा नाम ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रिकी पोंटिंग का है. पोंटिंग ने ये कारनामा करने के लिए 350 वनडे मैचों की 341 पारियों का सहारा लिया था. उन्होंने 30 जून 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान ये कीर्तिमान स्थापित किया था.  उनका नाम आज भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफलतम कप्तानों में शुमार होता है.

ये भी पढ़ें : क्रिकेट में अजब गजब कारनामा, इस खिलाड़ी ने पूरे वनडे करियर में नहीं जड़ा 1 भी छक्का, नाम सुन नहीं होगा विश्वास

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Virat KohliSachin TendulkarRicky Ponting

