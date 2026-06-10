विराट कोहली, जो रूट और फखर जमां... गिल तोड़ देंगे इन तीनों का महारिकॉर्ड, ODI में इतिहास रचने के करीब

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के पास वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली, जो रूट और फखर जमां का एक महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. बता दें कि शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी.
शुभमन गिल ने यह साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली के बेहतरीन उत्तराधिकारी हैं. भारत के लिए शुभमन गिल ने अभी तक 61 वनडे मैचों की 61 पारियों में 55.71 की औसत से 2953 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 8 शतक और 17 अर्धशतक ठोके हैं. इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 208 रन है. शुभमन गिल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने से केवल 47 रन दूर हैं.
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जून को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल अगर अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में 13 जून को होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 47 रन बना लेते हैं, तो वह ODI में सबसे तेज 3000 रन पूरा करने के मामले में विराट कोहली, जो रूट और फखर जमां का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे.
शुभमन गिल ऐसे में 62 पारियों में 3000 रन बनाकर विराट कोहली, जो रूट और फखर जमां को पीछे छोड़ देंगे. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ओपनर हाशिम अमला के नाम पर दर्ज हैं. हाशिम अमला ने 57 पारियों ने 3000 वनडे इंटरनेशनल रन पूरे किए थे. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल 20 शतक जड़ चुके हैं. शुभमन गिल के नाम टेस्ट क्रिकेट में 11 शतक, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक हैं.
1. हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) - 57 पारियों में 3000 ODI रन
2. शाई होप (वेस्टइंडीज) - 67 पारियों में 3000 ODI रन
3. फखर जमान (पाकिस्तान) - 67 पारियों में 3000 ODI रन
4. इमाम उल हक (पाकिस्तान) - 67 पारियों में 3000 ODI रन
5. बाबर आजम (पाकिस्तान) - 68 पारियों में 3000 ODI रन