भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका दुनिया का सबसे तेज तिहरा शतक, गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

FASTEST 300 Runs: भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक जड़कर ऐसी भयानक तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. भारत के महान ओपनर वीरेंद्र सहवाग को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. वीरेंद्र सहवाग दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वीरेंद्र सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2008 में खेले गए चेन्नई टेस्ट मैच में सिर्फ 278 गेंदों पर तिहरा शतक लगाया था.

इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक

वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 17 साल पहले दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. वीरेंद्र सहवाग का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 17 साल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. वीरेंद्र सहवाग ने 28 मार्च 2008 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में सिर्फ 278 गेंदों पर ही 300 रन ठोक दिए थे. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज तिहरा शतक है. वीरेंद्र सहवाग ने इस मुकाबले में 304 गेंदों पर 319 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. अपनी पारी में वीरेंद्र सहवाग ने 42 चौके और 5 छक्के लगाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

वीरेंद्र सहवाग का वर्ल्ड रिकॉर्ड

न सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ने दुनिया में सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट का तिहरा शतक जड़ने का कमाल किया है, बल्कि वह भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 मार्च 2008 को 278 गेंदों पर ही 300 रन ठोकते हुए वीरेंद्र सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया के महान ओपनर मैथ्यू हेडन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2003 में खेले गए पर्थ टेस्ट में 362 गेंदों पर अपना तिहरा शतक पूरा किया था. इस मुकाबले में मैथ्यू हेडन ने 437 गेंदों पर 380 रनों की मैराथन पारी खेली थी. अपनी पारी में मैथ्यू हेडन ने 38 चौके और 11 छक्के लगाए थे.

वर्ल्ड क्रिकेट में धमाकेदार रिकॉर्ड्स

वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 104 टेस्ट मैचों में 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 319 रहा है. वीरेंद्र सहवाग ने इसके अलावा 19 टी20 मैचों में 394 रन बनाए हैं, जिसमें 68 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा. वीरेंद्र सहवाग ने 251 वनडे मैचों में 8273 रन बनाए हैं, जिसमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में वीरू का बेस्ट स्कोर 219 है.

दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड (टेस्ट क्रिकेट)

1. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - विरुद्ध साउथ अफ्रीका (2008) - 278 गेंदों पर 300 रन

2. वियान मुल्डर (साउथ अफ्रीका) - विरुद्ध जिम्बाब्वे (2025) - 297 गेंदों पर 300 रन

3. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) - विरुद्ध पाकिस्तान (2024) - 310 गेंदों पर 300 रन

4. मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) - विरुद्ध जिम्बाब्वे (2003) - 362 गेंदों पर 300 रन

5. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - विरुद्ध पाकिस्तान (2004) - 364 गेंदों पर 300 रन

6. करूण नायर (भारत) - विरुद्ध इंग्लैंड (2016) - 381 गेंदों पर 300 रन

7. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - विरुद्ध पाकिस्तान (2019) - 389 गेंदों पर 300 रन

दुनिया में सबसे ज्यादा तिहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज (टेस्ट क्रिकेट)

1. डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) - 2 तिहरे शतक

2. वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 2 तिहरे शतक

3. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 2 तिहरे शतक

4. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 2 तिहरे शतक

भारत की ओर से सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज

1. वीरेंद्र सहवाग 319 रन, विरुद्ध - साउथ अफ्रीका (साल 2008)

2. वीरेंद्र सहवाग 309 रन, विरुद्ध - पाकिस्तान (साल 2004)

3. करुण नायर, 303 रन, विरुद्ध - इंग्लैंड (साल 2016)

4. वीरेंद्र सहवाग 293 रन, विरुद्ध - श्रीलंका (साल 2009)

5. वीवीएस लक्ष्मण 281 रन, विरुद्ध - ऑस्ट्रेलिया (साल 2001)