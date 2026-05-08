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Hindi Newsक्रिकेटहाय रे फूटी किस्मत! 1 मिनट में 2 विकेट गिरे और दोनों ही विचित्र तरीके से, VIDEO देख आएगा तरस!

हाय रे फूटी किस्मत! 1 मिनट में 2 विकेट गिरे और दोनों ही 'विचित्र' तरीके से, VIDEO देख आएगा तरस!

DC vs KKR: अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 2 विकेट मिली और इन दोनों में किस्मत का अहम योगदान रहा. केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए. दिलचस्प बात ये है कि इन दोनों खिलाड़ियों को किस्मत ने एक मिनट के अंदर धोखा दे दिया और दिल्ली को गिफ्ट के रूप में दो सफलता मिली.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 08, 2026, 10:59 PM IST
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1 मिनट में 2 विकेट गिरे और दोनों ही 'विचित्र' तरीके से (PHOTO- IPLT20.COM)
1 मिनट में 2 विकेट गिरे और दोनों ही 'विचित्र' तरीके से (PHOTO- IPLT20.COM)

DC vs KKR: आईपीएल 2026 के 51वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से पीटकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है. केकेआर के खाते में अब 10 मैचों में 9 अंक हैं. वहीं, इस हार के बाद दिल्ली के लिए प्लेऑफ बहुत दूर नजर आ रही है. अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 142 रन बनाए थे. केकेआर ने 2 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. टूर्नामेंट में पहली बार न्यूजीलैंड के स्टार बैटर फिन एलन ने जलवा दिखाया और रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. वहीं, कैमरन ग्रीन ने भी उनका भरपूर साथ निभाते हुए रन बनाए.

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 2 विकेट मिली और इन दोनों में किस्मत का अहम योगदान रहा. केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए. दिलचस्प बात ये है कि इन दोनों खिलाड़ियों को किस्मत ने एक मिनट के अंदर धोखा दे दिया और दिल्ली को गिफ्ट के रूप में दो सफलता मिली.

रहाणे-रघुवंशी को किस्मत ने दिया धोखा!

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को शानदार जीत मिली, लेकिन अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी को किस्मत का साथ नहीं मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे ओवर में केकेआर को पहला झटका लगा. मिचेल स्टार्क की गेंद पर फिन एलन ने तेज तर्रार शॉट खेला. गेंद बॉलर मिचेल स्टार्क के हाथ से छूकर नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप से जा लगी. वहां रहाणे क्रीज से आगे निकल चुके थे और इसी वजह से वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए.

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रहाणे अजीबोगरीब तरीके से आउट होकर ड्रेसिंग रूम पहुंचे ही थे कि किस्मत ने एक और बल्लेबाज का दिल तोड़ दिया. अगले ओवर मे अंगकृष रघुवंशी भी अजीबोगरीब तरह से आउट हुए. अक्षर पटेल की गेंद पर वो स्वीप शॉट खेलने में चूक गए. बॉल उनके दस्ताने पर लगी और फिर पिच पर रोल होते हुए स्टंप पर जाकर लगी. रघुवंशी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो आखिर कैसे आउट हो गए.

फिन एलन ने 47 गेंदों पर जड़ा तूफानी शतक

आईपीएल 2026 में लगातार फ्लॉप होने के बाद आखिरकार फिन एलन का खून खौला और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐतिहासिक शतक ठोक दिया. कीवी बल्लेबाज ने 47 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी. ये उनके IPL करियर का पहला शतक है. इसके साथ ही वो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बcन गए हैं. एलन ने 10 छक्के और 5 चौके की मदद से 212.77 की स्ट्राइक रेट से 47 गेंदों पर 100 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई. उनके साथ कैमरन ग्रीन ने भी 33 रनों का अच्छा योगदान दिया.

यह भी पढ़ें: IPL: त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज, RCB के बल्लेबाज ने सिर्फ चौके-छक्के से कूट दिए 154 रन, अमर रहेगा ये रिकॉर्ड!

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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