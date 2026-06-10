FIFA: बाप-बेटों की जोड़ियां... जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में जमकर मचाई तबाही, लिस्ट में शामिल ये बड़े-बड़े नाम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होने जा रहा है. दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है. लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. मेंस फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 1930 में हुई थी.
ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक के सभी 22 एडिशन्स के लिए क्वालीफाई किया है और 5 बार वर्ल्ड कप जीता है. फुटबॉल के इस मेगा इवेंट में कई खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है. आइए एक नजर डालते हैं, बाप-बेटों की ऐसी 5 जोड़ियों पर, जो अपनी नेशनल टीम की ओर से फीफा वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं.
पिता मार्टी वैंटोलरा और बेटे जोस वैंटोलरा वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं. पिता मार्टी 1934 में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन टीम का हिस्सा रहे थे. वहीं, जोस वैंटोलरा 1970 में हुए वर्ल्ड कप में मेक्सिको टीम की ओर से खेलते हुए नजर आए थे. हालांकि, 4 मुकाबलों में वह एक गोल भी नहीं कर सके थे, जबकि पिता भी गोल करने में नाकाम रहे थे.
मेक्सिको की तरफ से लुइस और मारियो पेरेज दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. पिता लुइस 1930 में हुए वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहे थे. वहीं, उनके बेटे और मिडफील्डर खिलाड़ी मारियो 1950 में खेले गए वर्ल्ड कप में मेक्सिको की ओर से खेलते हुए नजर आए थे. हालांकि,पिता और बेटे दोनों ही पूरे वर्ल्ड कप में एक गोल तक नहीं कर सके थे.
पिता डोमिंगोस और बेटे अदेमिर दा गुइया फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की ओर से हिस्सा ले चुके हैं. डोमिंगोस ने 1938 में खेले गए वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले थे, लेकिन वह कोई भी गोल नहीं कर सके थे. वहीं, अदेमिर को 1974 में हुए वर्ल्ड कप में ब्राजील की तरफ से एक मैच खेलने का मौका मिला था.
पिता रोजर और बेटे पैट्रिस रियो फ्रांस की ओर से फीफा वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं. रोजर 1934 में हुए वर्ल्ड कप में फ्रांस की तरफ से एक मैच खेले थे, जहां वह कोई भी गोल नहीं कर सके थे. पैट्रिस रियो 1978 में ब्राजील टीम का हिस्सा रहे थे, लेकिन उन्हें गोल करने में सफलता हाथ नहीं लग सकी थी.
पिता निकोले लुपस्कु 1970 में हुए फीफा वर्ल्ड कप में रोमानिया की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे. निकोले ने इस वर्ल्ड कप में कुल 3 मैच खेले थे, लेकिन वह कोई गोल नहीं कर पाए थे. वहीं, निकोले के बेटे इओन 1990 और 1994 में रोमानिया टीम का हिस्सा रहे थे. हालांकि, वह 8 मुकाबलों में एक गोल तक नहीं कर सके थे.