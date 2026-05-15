19 बॉल में 62 रन....सबसे तेज फिफ्टी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तानी कप्तान ने रचा इतिहास

Fatima Sana Fastest 50 Record: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 15 मई यानी आज 19वें सीजन का 59वां मुकाबला लखनऊ बनाम चेन्नई के बीच हो रहा है. इस बीच पाकिस्तान की महिला टीम की कप्तान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है.
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Fatima Sana Fastest 50 Record: आईपीएल 2026 की धूम के बीच पाकिस्तान की धरती पर क्रिकेट का नया इतिहास रचा गया है. इतिहास रचने वाली कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान फातिमा सना हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से वो तूफान खड़ा किया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. फातिमा ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक ठोककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वह अब महिला टी20 इंटरनेशनल (WT20I) इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं.
फातिमा सना से पहले महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से तीन खिलाड़ियों सोफी डिवाइन, फोएबी लिचफील्ड और ऋचा घोष के नाम था, जिन्होंने 18-18 गेंदों में यह कारनामा किया था. फातिमा ने 3 गेंद पहले ही यह जादुई आंकड़ा छूकर सभी को पीछे छोड़ दिया.
1. फातिमा सना (पाकिस्तान) – 15 गेंद (बनाम जिम्बाब्वे, 15 मई 2026)
2. सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) – 18 गेंद (बनाम भारत, 2015)
3. फोएबी लिचफील्ड (ऑस्ट्रेलिया) – 18 गेंद (बनाम वेस्टइंडीज, 2023)
4 .ऋचा घोष (भारत) – 18 गेंद (बनाम वेस्टइंडीज, 2024)
5. निदा डार (पाकिस्तान) – 20 गेंद (बनाम साउथ अफ्रीका, 2019)
(@CallMeSheri1_) May 15, 2026
कराची के मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में दाएं हाथ की तूफानी ऑलराउंडर फातिमा सना नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने उतरी थीं. जब वह क्रीज पर आईं तो किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास बदल जाएगा. फातिमा ने केवल 19 गेंदों में नाबाद 62 रन ठोक दिए, जिसमें 10 चौके और 2 तूफानी छक्के शामिल थे. पूरी पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 326.32 का रहा, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी कप्तान के लिए बेहद खास माना जा रहा है. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 224 रनों का लक्ष्य दिया.
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