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Hindi Newsक्रिकेट19 बॉल में 62 रन....सबसे तेज फिफ्टी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तानी कप्तान ने रचा इतिहास

19 बॉल में 62 रन....सबसे तेज फिफ्टी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तानी कप्तान ने रचा इतिहास

Fatima Sana Fastest 50 Record: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 15 मई यानी आज 19वें सीजन का 59वां मुकाबला लखनऊ बनाम चेन्नई के बीच हो रहा है. इस बीच पाकिस्तान की महिला टीम की कप्तान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 15, 2026, 10:25 PM IST
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Fatima Sana Fastest 50 Record
Fatima Sana Fastest 50 Record

Fatima Sana Fastest 50 Record: आईपीएल 2026 की धूम के बीच पाकिस्तान की धरती पर क्रिकेट का नया इतिहास रचा गया है. इतिहास रचने वाली कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान फातिमा सना हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से वो तूफान खड़ा किया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. फातिमा ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक ठोककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वह अब महिला टी20 इंटरनेशनल (WT20I) इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं.

फातिमा सना से पहले महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से तीन खिलाड़ियों सोफी डिवाइन, फोएबी लिचफील्ड और ऋचा घोष के नाम था, जिन्होंने 18-18 गेंदों में यह कारनामा किया था. फातिमा ने 3 गेंद पहले ही यह जादुई आंकड़ा छूकर सभी को पीछे छोड़ दिया.

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाली टॉप-5 खिलाड़ी

1. फातिमा सना (पाकिस्तान) – 15 गेंद (बनाम जिम्बाब्वे, 15 मई 2026)

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2.  सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) – 18 गेंद (बनाम भारत, 2015)

3. फोएबी लिचफील्ड (ऑस्ट्रेलिया) – 18 गेंद (बनाम वेस्टइंडीज, 2023)

4 .ऋचा घोष (भारत) – 18 गेंद (बनाम वेस्टइंडीज, 2024)

5. निदा डार (पाकिस्तान) – 20 गेंद (बनाम साउथ अफ्रीका, 2019)

नंबर-6 पर आकर उड़ाए 10 चौके और 2 छक्के

कराची के मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में दाएं हाथ की तूफानी ऑलराउंडर फातिमा सना नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने उतरी थीं. जब वह क्रीज पर आईं तो किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास बदल जाएगा. फातिमा ने केवल 19 गेंदों में नाबाद 62 रन ठोक दिए, जिसमें 10 चौके और 2 तूफानी छक्के शामिल थे. पूरी पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 326.32 का रहा, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी कप्तान के लिए बेहद खास माना जा रहा है. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 224 रनों का लक्ष्य दिया.

ये भी पढ़ें: 3 विकेट, 3 पर्ची...कौन है LSG का 'अनजान' बॉलर? जिसके सामने संजू, ऋतुराज और उर्विल ने किया सरेंडर, आखिर पर्ची में क्या लिखा था?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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