Pakistan के Fawad Alam ने शतक लगाकर तोड़ा Cheteshwar Pujara का ये खास रिकॉर्ड

किंग्सटन: वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) के बल्लेबाज फवाद आलम (Fawad Alam) ने शानदार शतक लगाकार न सिर्फ अपनी टीम को मुश्किल से निकाला बल्कि भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को भी पीछे छोड़ दिया.

फवाद ने जीता बिशप का दिल

वेस्टइंडीज (West Indies) के पूर्व क्रिकेटर इयान बिशप (Ian Bishop) ने पाकिस्तान (Pakistan) के फवाद आलम (Fawad Alam) की शान में कसीदे पढ़े हैं. वो फवाद की शतको को देखकर हैरान हैं जो उन्होंने पिछले एक साल में जड़े हैं.



इस साल टॉप 8 में फवाद

फवाद आलम (Fawad Alam) ने लंबे वक्त के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद अपना चौथा टेस्ट शतक जड़ा. वो इस साल टेस्ट क्रिकेट में 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने 11 पारियों में 57 के औसत से 513 रन बनाए हैं.

बिशप ने की तारीफ

इयान बिशप (Ian Bishop) ने 23 अगस्त को अपने ट्वीट में लिखा, 'फवाद आलम (Fawad Alam) हर रन बनाने के हकदार हैं और उससे भी ज्यादा क्रिकेट के देवता जो उनके लिए जरूरी समझते हैं. उन्होंने क्रिकेट में वापसी करने के बाद पिछले 12 महीनों में 4 शतक लगाए हैं.'

I am taking substance over style; Production over aesthetics any-day. Fawad Alam deserves every run and more that the cricketing gods deem necessary for him. 4 centuries in the last 12 months since he returned — Ian Raphael Bishop (@irbishi) August 22, 2021

फवाद के वो 124* रन

फवाद आलम (Fawad Alam) ने वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ टेस्ट मैच के तीसरे दिन 213 गेंदों पर 17 चौकों की मदद से नाबाद 124 रन बनाए जिसके दम पर पाकिस्तान (Pakistan) ने पहली पारी 9 विकेट पर 302 रन पर घोषित कर दी

Pakistan have declared after posting 302/9 in their first innings. Fawad Alam is the pick of the batsmen finishing with an unbeaten century. #WTC23 | #WIvPAK | https://t.co/MXEhzUVmcv pic.twitter.com/DdzP2gXpgw — ICC (@ICC) August 22, 2021

पुजारा के रिकॉर्ड को तोड़ा

अपनी इस पारी की बदौलत फवाद आलम (Fawad Alam) सबसे तेज 5 शतक लगाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 22 पारियों में 5 टेस्ट शतक जड़े हैं. फवाद ने भारत के चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के 24 पारियों में 5 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

PAK को शर्मिंदगी से बचाया

35 साल के फवाद आलम (Fawad Alam) ने पाकिस्तान (Pakistan) को शर्मिंदगी से बचा लिया और 213 गेंदों का सामना करते हुए शतक लगाया. ये उनके टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी है. खास बात ये है कि उन्होंने अब तक सभी सैंकड़ा मुश्किल हालत में बनाया है.

संकटमोचक हैं फवाद

टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के बाद फवाद आलम (Fawad Alam) ने अक्सर ऐसे वक्त में सेंचुरी लगाई है, जब पाकिस्तान (Pakistan) ने शुरुआती 2-3 विकेट कम स्कोर पर ही गंवा दिए थे. कई बार उनका शतक पाक टीम की जीत की अहम वजह भी बने हैं.

The King has scored another like a boss. s in just 13 games, 5 different countries, 5 different grounds. Ladies and gentlemen, Fawad Alam for you! #PAKvWI pic.twitter.com/dtqlaIzQgt — Daniyal Mirza (@Danitweets___) August 22, 2021

फवाद हैं धैर्य की मिसाल

फवाद आलम ने 2009 में टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन 3 मैच खेलने के बाद ही वो ड्रॉप हो गए थे. 10 साल बाद वो पाकिस्तान (Pakistan) टीम में लौटे और फिर 10 मैचों में 4 शतक जड़ दिए. वो पाक टीम की तरफ से सबसे कम पारियों में 5 सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.