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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी का खौफ तो देखिए... जब तक हवा में थी गेंद काव्या मारन का मुंह खुला का खुला रहा, ऐसा जश्न नहीं देखा होगा

वैभव सूर्यवंशी का खौफ तो देखिए... जब तक हवा में थी गेंद काव्या मारन का मुंह खुला का खुला रहा, ऐसा जश्न नहीं देखा होगा

Kavya Maran Reaction On Vaibhav Suryavanshi Wicket: 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के विकेट की अहमियत कितनी है, उसका पता काव्या मारन के मजेदार रिएक्शन से चला. जब गेंद हवा में गई तो वो अपनी सीट से उछल पड़ीं. मन ही मन बस ये प्रार्थना कर रही थीं कि कैच ड्रॉप ना हो. गेंद हवा में थी और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन का मुंह खुला का खुला था. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:31 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर काव्या मारन का रिएक्शन वायरल (PHOTO- Screengrabs/Rajasthanroyals/Instagram)
वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर काव्या मारन का रिएक्शन वायरल (PHOTO- Screengrabs/Rajasthanroyals/Instagram)

Kavya Maran Reaction On Vaibhav Suryavanshi Wicket: आईपीएल 2026 में सोमवार (13 अप्रैल) को हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हरा दिया. इस सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे वैभव सूर्यवंशी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शून्य पर आउट हो गए. राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग पारी की पहली गेंद पर ही प्रफुल्ल हिंगे ने उनका शिकार कर लिया. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी विरोधी टीमों के लिए कितनी बड़ी दहशत बन चुके हैं, उसका अंदाजा आप सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या कारण के रिएक्शन से लगा सकते हैं.

बेखौफ अंदाज में खेलने के लिए मशहूर हो चुके वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो जिस तलवार से काटते थे उसी से खुद कट गए. प्रफुल्ल हिंगे की शॉट बॉल पर पुल मारने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए. इसके बाद जब रिप्ले सामने आई तो काव्या मारन का रिएक्शन देखने लायक था.

हवा में थी गेंद और काव्या मारन का मुंह खुला का खुला

वैभव सूर्यवंशी के विकेट की अहमियत कितनी है, उसका पता काव्या मारन के मजेदार रिएक्शन से चला. जब गेंद हवा में गई तो वो अपनी सीट से उछल पड़ीं. मन ही मन बस ये प्रार्थना कर रही थीं कि कैच ड्रॉप ना हो. गेंद हवा में थी और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन का मुंह खुला का खुला था. विकेट कीपर सलिल अरोड़ा ने कैच को लपका, तब जाकर काव्या ने राहत की सांस ली. उसके बाद टेंशन खुशी में तब्दील हो गई और वो झूमने लगीं. वैभव के विकेट पर उनका ये जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की पहली हार

इस मैच से पहले तक रियान पराग की अगुवाई वाली अपराजित थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के विजयरथ को रोक दिया. इस शानदार जीत में दो डेब्यूटेंट प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन का अहम किरदार रहा. हिंगे ने पहले ओवर में तीन विकेट लेकर राजस्थान की कमर तोड़ दी. उनके अलावा साकिब ने भी 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए और सनराइजर्स को इस सीजन में दूसरी जीत दिला दी. कप्तान ईशान किशन की 91 रनों की दमदार पारी के दम पर सनराइजर्स ने स्कोरबोर्ड पर 216 रन लगाए थे. इसके जवाब में राजस्थान की पारी 159 रनों पर सिमट गई.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के बीच KKR के गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी को तगड़ा झटका, 2 साल के लिए हुए बैन, आखिर क्या है माजरा?

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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