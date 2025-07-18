530 लोगों की आबादी वाले शहर से RCB में आया खूंखार बॉलर... हेजलवुड जैसा खतरनाक, हर 14वीं गेंद पर लेता है विकेट

RCB IPL Auction 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में अपनी विजेता टीम में कुछ और खिलाड़ियों को जोड़ा है. उसने वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को खरीदा. इनमें जैकब डफी की काफी चर्चा हो रही है. उन्हें फ्रेंचाइजी 2 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड का यह तेज गेंदबाज टीम में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जोश हेजलवुड का बैकअप होगा.

530 लोगों की आबादी वाले शहर से आए डफी

न्यूजीलैंड के लम्सडेन में हर कोई एक-दूसरे को जानता है. न्यूजीलैंड के साउथलैंड के इस शहर की आबादी सिर्फ 530 है. उनमें से एक दुनिया के सबसे ऊंचे रैंक वाले तेज गेंदबाज जैकब डफी हैं. अब उनके पास आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी है. लम्सडेन का यह सबसे मशहूर क्रिकेटर अब भारत के दिग्गज विराट कोहली के साथ मैदान पर उतरेगा.

हेजलवुड की तरह बॉलिंग

डफी को आरसीबी ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में ही खरीद लिया. इस बात की उम्मीद नहीं थी कि डफी इस ऑक्शन में बिक जाएंगे, लेकिन आरसीबी ने हेजलवुड की तरह गेंदबाजी करने वाले बॉलर पर दांव खेल दिया. हेजलवुड पिछले कुछ समय से चोटों से परेशान रहे हैं. वह लगातार नहीं खेल पाते हैं. ऐसे में डफी मुश्किल समय में आरसीबी के काम आ सकते हैं.

डफी का जबरदस्त रिकॉर्ड

डफी का रिकॉर्ड भी शानदार है. लाइन और लेंथ पर ज्यादा देने वाले इस बॉलर के पास विविधता भी है. वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं. टी20 इंटरनेशनल मैचों में वह शानदार साबित हुए हैं. उन्होंने 38 मैचों में 53 विकेट लिए हैं. डफी ने अपनी करियर की हर 14वीं बॉल पर विकेट लिया है. वह 7.37 इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हैं.

मिनी-ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने किसे खरीदा?

वेंकटेश अय्यर (7 करोड़ रुपये)

जैकब डफी (2 करोड़ रुप

सात्विक देसवाल (30 लाख रुपये)

मंगेश यादव (5.2 करोड़ रुपये)

जॉर्डन कॉक्स (75 लाख रुपये)

विक्की ओस्तवाल (30 लाख रुपये)

विहान मल्होत्रा ​​(30 लाख रुपये)

कनिष्क चौहान (30 लाख रुपये)

पहले से रिटेन खिलाड़ी: अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पांड्या, नुवान तुषारा, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), रसिख डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल.