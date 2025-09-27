राहुल द्रविड़ के बाद इस दिग्गज ने भी तोड़ा नाता, IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स में मची उथल-पुथल

आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स टीम में उथल-पुथल मची हुई है. फ्रेंचाइजी ने पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपने रास्ते अलग कर दिए. अब एक और बड़ी खबर आई है. कोचिंग स्टाफ का लंबे समय से हिस्सा एक दिग्गज से भी फ्रेंचाइजी ने नाता तोड़ लिया है. दरअसल, IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने लंबे समय से फील्डिंग कोच के रूप में काम कर रहे दिशांत याग्निक से अलग होने का फैसला कर लिया है.

लंबे समय से टीम के साथ थे

याग्निक आईपीएल 2011 से 2014 सीजन तक एक खिलाड़ी के रूप में टीम से जुड़े थे. बतौर फील्डिंग कोच वह 2018 से आरआर से जुड़े थे. मिली जानकारी के मुताबिक आरआर ने याग्निक से नाता तोड़ लिया. याग्निक ने आरआर के भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों की फील्डिंग को सुधारने में अहम भूमिका निभाई थी. याग्निक से पहले आरआर और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के भी रास्ते अलग हो गए थे. टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम को अपनी कोचिंग में चैंपियन बनाने के बाद द्रविड़ आरआर के मुख्य कोच बने थे.

द्रविड़ भी हुए अलग

माना जा रहा था कि आरआर के कोच के रूप में द्रविड़ का कार्यकाल लंबा होगा, लेकिन हाल ही में उन्होंने मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था. राहुल की कोचिंग में आरआर का 2025 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और टीम में फूट की खबर भी आई थी. आरआर 2025 में लीग चरण के 14 मैचों में चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रही थी.

याग्निक अब आगामी घरेलू सत्र में जम्मू और कश्मीर टीम के फील्डिंग कोच के रूप में काम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे. पिछले सीजन में, वह कोचिंग स्टाफ के प्रमुख सदस्यों में से एक थे, जिसमें जम्मू और कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था.

सैमसन भी हो सकते हैं अलग

राहुल द्रविड़ और दिशांत याग्निक के बाद अगले सीजन से पहले आरआर फ्रेंचाइजी से अलग होने वाले कई और नाम सामने आ सकते हैं. इसमें सबसे बड़ा नाम कप्तान संजू सैमसन का है. माना जा रहा है कि सैमसन टीम मैनेजमेंट से असंतुष्ट हैं और नीलामी से पहले टीम से अलग हो सकते हैं.

इनपुट - आईएएनएस