'पिछले 10-15 सालों में...', वेस्टइंडीज में हुई बेइज्जती तो भड़का खूंखार बॉलर, PCB को जमकर जमकर लताड़ा

West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस हार से निराश पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने खिलाड़ियों की मानसिकता और रवैये पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने टीम को अपनी सोच बदलने की सख्त हिदायत दी है. अख्तर ने इस बात को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को नसीहत भी दी है. पाकिस्तानी टीम तीसरे वनडे मैच में 92 रन पर ही सिमट गई थी. उसे वेस्टइंडीज ने 294 रनों का लक्ष्य दिया था.

'जीतने का इरादा होना चाहिए'

'गेम ऑन है' शो में बात करते हुए अख्तर ने कहा, ''हमारे पास पहले विस्फोटक और आक्रामक प्रतिभा थी और हम उसी तरह खेलते भी थे. हम कभी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहते थे, सब मिलकर योगदान देते थे. कोई भी बहाने नहीं खोजता था.'' तीसरे वनडे मैच में टीम ने अपने पहले तीन विकेट सिर्फ तीन ओवरों में गंवा दिए थे. ओपनर सईम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान मोहम्मद रिज़वान बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. स्टार बल्लेबाज बाबर आजम सिर्फ 9 रन बना सके, जबकि सलमान आगा ने 30 रनों का योगदान दिया. पूरी टीम 29.2 ओवर में ही सिमट गई. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 18 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: सैमसन, राहुल और ईशान किशन...ऑक्शन से पहले 'शॉक' देंगे ये 5 दिग्गज! बदल सकते हैं टीम

अख्तर ने लगाए सनसनीखेज आरोप

अख्तर ने आगे कहा कि पिछले 10-15 सालों में माहौल पूरी तरह बदल गया है और हर कोई अपने लिए खेल रहा है. उन्होंने खिलाड़ियों की औसत पर ध्यान देने की मानसिकता की आलोचना करते हुए कहा, "सब अपने औसत के लिए खेल रहे हैं. इरादा देश के लिए मैच जीतने का होना चाहिए. हमें अपने इरादे, अपनी मानसिकता को बदलने और वैसा माहौल बनाने की जरूरत है. आपको आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से खेलना होगा. क्या यह समझना इतना मुश्किल है?''

ये भी पढ़ें: एशिया कप में उतरते ही इतिहास रच देंगे अर्शदीप सिंह, अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

एशिया कप 2025 में भारत से मुकाबला

पाकिस्तान की टीम अब एशिया कप 2025 की तैयारी में जुटेगी. उसका मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया से होगा. भारत में इस मैच को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीय नागरिकों को मारा था. उसके बाद भारत ने जोरदार जवाब देते हुए उसके कई आतंकी अड्डों को तबाह किया था. इसके बाद कई दिनों तक सरहद पर तनावपूर्ण माहौल रहा था. इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भी इस कारण नहीं हुआ था.