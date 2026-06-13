FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुए 24 घंटे बीत चुके हैं. पहला ही दिन फैंस के लिए पैसा वसूल रहा और अब वीकेंड पर रोमांच का तड़का लगने को तैयार है. अभी तक मेक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीमों ने ओपनिंग मैच में जीत के साथ आगाज किया. मेक्सिको की टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी थी जबकि चेकिया की टीम को साउथ कोरिया के खिलाफ 1-2 की हार का सामना करना पड़ा था.
अब शनिवार, 13 जून को ग्रुप-स्टेज के चार मैच खेले जाएंगे. मुकाबलों की टाइमिंग से लेकर पूरे दिनभर के शेड्यूल के बारे में हम आपको बताते हैं. चार मुकाबलों में ब्राजील की टीम मोरक्को के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा और ग्रुप B में कतर का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा. वहीं, ग्रुप C में हैती का सामना स्कॉटलैंड से होगा, जबकि वैंकूवर में ग्रुप D के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला तुर्की से होगा. शनिवार के मैच अमेरिका और कनाडा में खेले जाएंगे. समय के अंतर के कारण, भारत में ये चारों मैच शनिवार देर रात या रविवार सुबह खेले जाएंगे.
ग्रुप: B
वेन्यू: सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम, सैन फ्रांसिस्को
भारत में किकऑफ: 12:30 AM IST, रविवार, 14 जून
ग्रुप: C
वेन्यू: न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, न्यू जर्सी
भारत में किकऑफ़: 3:30 AM IST, रविवार, 14 जून
ग्रुप: C
वेन्यू: बोस्टन स्टेडियम, बोस्टन
भारत में किकऑफ: 6:30 AM IST, रविवार, 14 जून
ग्रुप: D
वेन्यू: BC प्लेस, वैंकूवर
भारत में किकऑफ: 9:30 AM IST, रविवार, 14 जून
FIFA वर्ल्ड कप 2026 में कतर बनाम स्विट्जरलैंड का मैच कहां या कैसे देखें?
भारत में ये मुकाबले 14 जून, 12:30 AM, ZEE5 और Unite8 स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर लाइव.