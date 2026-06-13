अब शनिवार, 13 जून को ग्रुप-स्टेज के चार मैच खेले जाएंगे. मुकाबलों की टाइमिंग से लेकर पूरे दिनभर के शेड्यूल के बारे में हम आपको बताते हैं. चार मुकाबलों में ब्राजील की टीम मोरक्को के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा और ग्रुप B में कतर का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा. वहीं, ग्रुप C में हैती का सामना स्कॉटलैंड से होगा, जबकि वैंकूवर में ग्रुप D के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला तुर्की से होगा. शनिवार के मैच अमेरिका और कनाडा में खेले जाएंगे. समय के अंतर के कारण, भारत में ये चारों मैच शनिवार देर रात या रविवार सुबह खेले जाएंगे.