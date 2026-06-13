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FIFA World Cup 2026: वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का, 13 जून 4 मैच, भारत में कब और कहां देखें लाइव?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुए 24 घंटे बीत चुके हैं. पहला ही दिन फैंस के लिए पैसा वसूल रहा और अब वीकेंड पर रोमांच का तड़का लगने को तैयार है. शनिवार, 13 जून को ग्रुप-स्टेज के चार मैच खेले जाएंगे. मुकाबलों की टाइमिंग से लेकर पूरे दिनभर के शेड्यूल के बारे में हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 13, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:38 AM IST
FIFA World Cup 2026: वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का, 13 जून 4 मैच, भारत में कब और कहां देखें लाइव?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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