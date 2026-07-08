वर्ल्ड कप विनिंग स्पिनर टीम इंडिया से बाहर क्यों? अनिल कुंबले ने सेलेक्शन पर उठाए सवाल, मैनेजमेंट के सामने रखी बड़ी मांग

भारत के पूर्व हेड कोच अनिल कुंबले ने इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया की लगातार दो टी20 इंटरनेशनल मैचों में हुई करारी हार पर सवाल खड़े किए हैं. नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए तीसरे T20I मैच में इंग्लैंड के हाथों भारत की 125 रनों की शर्मनाक हार के बाद अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन और प्लेइंग XI में बार-बार किए जा रहे बदलावों, खासकर बॉलिंग अटैक में बदलावों पर सवाल उठाए.
अनिल कुंबले ने टी20 वर्ल्ड कप विनिंग स्पिनर कुलदीप यादव के टीम इंडिया में नहीं होने पर हैरानी जताई है और कहा कि IPL के सिर्फ एक खराब सीजन के बाद उन्हें टीम से बाहर रखना गलत था. अनिल कुंबले ने JioHotstar से बात करते हुए कहा, 'कुलदीप यादव का IPL सीजन भले ही अच्छा न रहा हो, लेकिन वह एक चैंपियन बॉलर हैं, उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की T20I टीम में शामिल किया जाना चाहिए था. वह उस टीम का हिस्सा थे, जिसने 2024 और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी.
अनिल कुंबले ने कहा, 'अब कुलदीप यादव न तो इंग्लैंड में टीम का हिस्सा हैं और न ही जिम्बाब्वे जाने वाली टीम में. तो हां, इसका मतलब है कि IPL के सिर्फ एक खराब सीजन के बाद सेलेक्टर्स ने कुलदीप यादव को नजरअंदाज कर दिया है. मुझे लगता है कि जब आप खिलाड़ियों को चुनते हैं, तो आपको उनका समर्थन करते रहना चाहिए. उतार-चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा हैं. वे आते-जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खराब प्रदर्शन के कारण आपको टीम से बाहर कर दिया जाए.' अनिल कुंबले ने कुलदीप यादव की उम्र के बारे में भी बात की और कहा कि खेल में उनका योगदान अभी भी बहुत हो सकता है.
अनिल कुंबले ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से अपने मेन बॉलर्स को सपोर्ट करने और सेलेक्शन में ज्यादा निरंतरता दिखाने की अपील की. अनिल कुंबले ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यह कहना भी जरूरी है कि आपके मेन बॉलर्स कौन हैं और किन बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है? ऐसा नहीं है कि कुलदीप 38 साल के हैं और आप किसी युवा खिलाड़ी को लाना चाहते हैं. वह 31 साल के हैं, अभी भी बहुत क्रिकेट खेल सकते हैं, और वह तीनों फॉर्मेट नियमित रूप से नहीं खेलते हैं. वह ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि उन पर बहुत ज्यादा बोझ है और उन्हें आराम की जरूरत है. उन्हें खेलना चाहिए.' सीरीज़ बराबर करने के इरादे से, भारत अब 9 जुलाई को पांच मैचों की सीरीज के चौथे T20I में इंग्लैंड का सामना करेगा.