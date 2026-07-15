FIFA World Cup 2026: फाइनल में उतरेगा ये अजेय योद्धा...लगातार नहीं हारा 49 मैच, खिताबी जंग में रच पाएगा इतिहास?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. इस एडिशन में स्पेनिश टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बना ली है. पहले हाई-प्रोफाइल सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से एकतरफा मात देकर फाइनल यानी खिताबी मुकाबले का टिकट पक्का किया. स्पेन की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही टीम के एक स्टार खिलाड़ी का अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में कभी न हारने का सिलसिला अब 49वें मैच तक पहुंच गया है. अब यह खिलाड़ी फाइनल में अपने करियर का 50वां मुकाबला खेलने उतरेगा. अगर उसने यह मैच जीत लिया, तो इतिहास रच जाएगा.
यहां जिस अजेय योद्धा की बात हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि स्पेन के स्टार सेंट्रल मिडफील्डर फाबियन रुइज (Fabián Ruiz) हैं, जो इस समय वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ऐसा अनोखा महा-रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हैं, जो फुटबॉल इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है.
दरअसल, 30 साल के फाबियन रुइज क्लब फुटबॉल में फ्रेंच दिग्गज पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) के लिए खेलते हैं. वह जब से नेशनल टीम में आए हैं, किसी 'लकी चार्म' से कम साबित नहीं हुए. उन्होंने अब तक स्पेन के लिए कुल 49 आधिकारिक इंटरनेशनल मैच खेले हैं. खास बात यह है कि इन 49 मैचों में से एक में भी स्पेन को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है. स्पेन को 34 मैचों में जीत मिली, जबकि 15 मैच ड्रॉ रहे.
अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला फाबियन रुइज के अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां मैच होने जा रहा है. फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि क्या वह खिताबी जंग में जीत हासिल कर अपने अजेय रहने के रिकॉर्ड की 'अनोखी फिफ्टी' (50वां मैच) पूरी कर पाएंगे या नहीं.
फाबियन रुइज सिर्फ अपने इस रिकॉर्ड के दम पर ही टीम में नहीं बने हुए हैं, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बेहद लाजवाब रहा है. अपनी शानदार पासिंग और ड्रिब्लिंग कौशल के लिए पहचाने जाने वाले इस मिडफील्डर ने बेल्जियम के खिलाफ खेले गए कड़े क्वार्टर फाइनल मैच में टीम के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी. उन्होंने मैच के 30वें मिनट में एक बेहतरीन गोल दागकर स्पेन को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिलाई थी, जो आखिर में टीम की जीत का आधार बनी.
रुइज का यह व्यक्तिगत रिकॉर्ड स्पेन की टीम की उस शानदार फॉर्म का हिस्सा है, जिसके आगे इस समय दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें घुटने टेक रही हैं. स्पेनिश टीम ने मार्च 2024 से अब तक लगातार बिना हारे रहने का अपना पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है. स्पेन की टीम अब लगातार 36 इंटरनेशनल मैचों से अजेय चल रही है. टीम को आखिरी बार साल 2023 में कोलंबिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब इस अजेय रथ और फाबियन रुइज की जादुई किस्मत के सहारे स्पेन की नजरें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी को चूमने पर टिकी हैं.