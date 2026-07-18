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मेसी की राह में रोड़ा बनेंगे ये 3 खिलाड़ी? कहीं टूट ना जाए गोल्डन बूट जीतने का सपना, जानिए रेस में कौन-कौन

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: लियोनेल मेसी ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 8 गोल और 4 असिस्ट किए हैं. गोल्डन बूट की रेस में फिलहाल अर्जेंटीना के सुपरस्टार शीर्ष पर हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इन 3 खिलाड़ियों से खतरा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 18, 2026, 04:07 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:07 AM IST
मेसी की राह में रोड़ा बनेंगे ये 3 खिलाड़ी? कहीं टूट ना जाए गोल्डन बूट जीतने का सपना, जानिए रेस में कौन-कौन
Image Credit: मेसी की राह में रोड़ा बने ये 3 खिलाड़ी कहीं टूट ना जाए गोल्डन बूट जीतने का सपना (AP Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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