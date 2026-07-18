मेसी की राह में रोड़ा बनेंगे ये 3 खिलाड़ी? कहीं टूट ना जाए गोल्डन बूट जीतने का सपना, जानिए रेस में कौन-कौन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट में अब सिर्फ दो मुकाबले बाकी हैं. 18 जुलाई को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तीसरे स्थान के लिए मैच खेला जाएगा, जबकि 19 जुलाई को अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी. इन मुकाबलों में सिर्फ ट्रॉफी और ब्रॉन्ज मेडल की ही नहीं, बल्कि गोल्डन बूट की जंग भी बेहद रोमांचक होने वाली है.
फिलहाल अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी अब भी उनका सपना तोड़ सकते हैं. बता दें कि मेसी ने अभी तक अपने वर्ल्ड कप करियर में गोल्डन बूट का खिताब नहीं जीता है. हालांकि, इस बार वो इस अवॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं.
लियोनेल मेसी ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 8 गोल और 4 असिस्ट किए हैं. गोल्डन बूट की रेस में फिलहाल अर्जेंटीना के सुपरस्टार शीर्ष पर हैं, क्योंकि फीफा के नियमों के अनुसार यदि दो खिलाड़ियों के गोल बराबर हों तो ज्यादा असिस्ट करने वाला खिलाड़ी आगे रहता है. यही वजह है कि 8 गोल होने के बावजूद मेसी फिलहाल नंबर-1 पर हैं. लेकिन मेसी के पास अभी सिर्फ फाइनल का एक मैच बचा है. अगर वो इस मुकाबले में गोल नहीं कर पाए और उनके प्रतिद्वंद्वी आगे निकल गए, तो उनका गोल्डन बूट जीतने का सपना टूट सकता है.
फ्रांस भले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका हो, लेकिन किलियन एम्बाप्पे की गोल्डन बूट की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. उनके खाते में भी 8 गोल हैं, हालांकि असिस्ट मेसी से कम हैं. फ्रांस को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे स्थान का मुकाबला खेलना है. अगर एम्बाप्पे इस मैच में एक या दो गोल कर देते हैं, तो वो सीधे मेसी से आगे निकल सकते हैं.
इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन भी 6 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं. उनके पास भी तीसरे स्थान के मुकाबले में अपनी गोल संख्या बढ़ाने का मौका होगा. अगर केन शानदार प्रदर्शन करते हुए दो या उससे ज्यादा गोल दाग देते हैं और मेसी फाइनल में गोल नहीं कर पाते, तो इंग्लिश कप्तान भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार पर कब्जा जमा सकते हैं. बता दें कि हैरी केन 2018 में गोल्डन बूट पर कब्जा कर चुके हैं.
इंग्लैंड के स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम भी 6 गोल के साथ इस दौड़ से पूरी तरह बाहर नहीं हुए हैं. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और निर्णायक मौकों पर गोल किए हैं. यदि वह फ्रांस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करते हैं और गोलों की संख्या बढ़ाते हैं, तो गोल्डन बूट की तस्वीर बदल सकती है.
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल, 4 असिस्ट
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल, 3 असिस्ट
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल (अब नहीं खेलेंगे एक भी मैच)
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) - 5 गोल
अब वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ दो मुकाबले बाकी हैं और इन्हीं में गोल्डन बूट का फैसला भी होना है. एक ओर मेसी फाइनल में स्पेन के खिलाफ अपनी बढ़त मजबूत करने उतरेंगे, तो दूसरी ओर एम्बाप्पे, हैरी केन और जूड बेलिंगहैम तीसरे स्थान के मुकाबले में उन्हें चुनौती देंगे. ऐसे में ट्रॉफी के साथ-साथ गोल्डन बूट की जंग भी फैंस के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगी.
अगर मेसी फाइनल में गोल कर देते हैं, तो उनके लिए गोल्डन बूट जीतने की राह काफी आसान हो जाएगी. लेकिन यदि वह चूक जाते हैं, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होने वाला ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला इस प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार की किस्मत बदल सकता है.