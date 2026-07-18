मेसी की राह में रोड़ा बनेंगे ये 3 खिलाड़ी? कहीं टूट ना जाए गोल्डन बूट जीतने का सपना, जानिए रेस में कौन-कौन

लियोनेल मेसी ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 8 गोल और 4 असिस्ट किए हैं. गोल्डन बूट की रेस में फिलहाल अर्जेंटीना के सुपरस्टार शीर्ष पर हैं, क्योंकि फीफा के नियमों के अनुसार यदि दो खिलाड़ियों के गोल बराबर हों तो ज्यादा असिस्ट करने वाला खिलाड़ी आगे रहता है. यही वजह है कि 8 गोल होने के बावजूद मेसी फिलहाल नंबर-1 पर हैं. लेकिन मेसी के पास अभी सिर्फ फाइनल का एक मैच बचा है. अगर वो इस मुकाबले में गोल नहीं कर पाए और उनके प्रतिद्वंद्वी आगे निकल गए, तो उनका गोल्डन बूट जीतने का सपना टूट सकता है.