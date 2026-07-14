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टीम इंडिया पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, रोहित-कोहली को इस अवतार में देख फैंस हुए खुश, VIDEO वायरल

फीफा वर्ल्ड कप के इस सीजन में टीम इंडिया के खिलाड़ी भी खुद को फुटबॉल खेलने से नहीं रोक सके. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा फुटबॉल का स्किल दिखा रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 14, 2026, 12:39 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:39 AM IST
टीम इंडिया पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, रोहित-कोहली को इस अवतार में देख फैंस हुए खुश, VIDEO वायरल
Image Credit: टीम इंडिया पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का खुमार (screengrab/starsports/instagram)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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