टीम इंडिया पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, रोहित-कोहली को इस अवतार में देख फैंस हुए खुश, VIDEO वायरल

इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में होने वाला ये मुकाबला विराट कोहली के लिए स्पेशल होगा. मैदान पर उतरते ही वो इतिहास रच देंगे. दरअसल, कोहली वनडे इंटरनेशनल में 300वां पारी खेलने वाले हैं. इस खास अवसर पर वो बल्ले से भी चमक बिखेरना चाहेंगे. ODI में 'किंग' कोहली ने अभी तक 311 मैचों की 299 पारियों में 58.71 के औसत से 14797 रन बनाए हैं. कोहली के नाम इस फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. उन्होंने ODI में अब तक 54 शतक ठोका है. इस मामले में उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 50 सेंचुरी थी.