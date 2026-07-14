टीम इंडिया पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, रोहित-कोहली को इस अवतार में देख फैंस हुए खुश, VIDEO वायरल

भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई (मंगलवार) को खेला जाएगा. करोड़ों भारतीय फैंस इस शृंखला का इसलिए भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके दो चहेते खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में दिखेंगे. अगले साल 50-ओवर वर्ल्ड कप होना है और उस लिहाज से तैयारी अभी से ही शुरू करनी होगी. खैर, क्रिकेट वर्ल्ड कप तो अभी दूर है, फिलहाल दुनियाभर में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार छाया हुआ है.
फीफा वर्ल्ड कप के इस सीजन में टीम इंडिया के खिलाड़ी भी खुद को फुटबॉल खेलने से नहीं रोक सके. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा फुटबॉल का स्किल दिखा रहे हैं. मैदान पर रोहित-कोहली को साथ में फुटबॉल खेलते देख फैंस भी बेहद खुश हो गए. वीडियो में देख सकते हैं कि RO-KO एक दूसरे को पास दे रहे हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में पहला वनडे खेला जाएगा. मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलकर वॉर्म अप करते दिखे. कहने के लिए तो ये सिर्फ ट्रेनिंग थी, लेकिन विराट कोहली इसको भी गंभीरता से ले रहे थे. वो लगातार फुटबॉल से अपना स्किल दिखाने में लगे थे. वहीं, हिटमैन भी मुस्कुराते हुए खेल का मजा ले रहे थे. दोनों स्टार खिलाड़ी मस्ती में फुटबॉल खेलते दिखे.
इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में होने वाला ये मुकाबला विराट कोहली के लिए स्पेशल होगा. मैदान पर उतरते ही वो इतिहास रच देंगे. दरअसल, कोहली वनडे इंटरनेशनल में 300वां पारी खेलने वाले हैं. इस खास अवसर पर वो बल्ले से भी चमक बिखेरना चाहेंगे. ODI में 'किंग' कोहली ने अभी तक 311 मैचों की 299 पारियों में 58.71 के औसत से 14797 रन बनाए हैं. कोहली के नाम इस फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. उन्होंने ODI में अब तक 54 शतक ठोका है. इस मामले में उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 50 सेंचुरी थी.