FIFA World Cup फुटबॉल में सेंसर और बैटरी... पाकिस्तान का क्या कनेक्शन? जानें फुल टेक्नोलॉजी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. क्वार्टर फाइनल की तरफ टूर्नामेंट ने रुख कर लिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल में सेंसर और बैटरी की टेक्नोलॉजी है और इसका कनेक्शन पाकिस्तान है. हम आपको फुटबॉल के पीछे का पूरा गणित समझाते हैं. वर्ल्ड कप मैच में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल ट्रियोन्डा का निर्माण पाकिस्तान के सियालकोट में हो रहा है. दिलचस्प बात है कि ये कोई साधारण गेंद नहीं बल्कि अब तक का सबसे एडवांस्ड और स्मार्ट फुटबॉल है.