फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. क्वार्टर फाइनल की तरफ टूर्नामेंट ने रुख कर लिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल में सेंसर और बैटरी की टेक्नोलॉजी है और इसका कनेक्शन पाकिस्तान है. हम आपको फुटबॉल के पीछे का पूरा गणित समझाते हैं. वर्ल्ड कप मैच में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल ट्रियोन्डा का निर्माण पाकिस्तान के सियालकोट में हो रहा है. दिलचस्प बात है कि ये कोई साधारण गेंद नहीं बल्कि अब तक का सबसे एडवांस्ड और स्मार्ट फुटबॉल है.
सियालकोट को दुनिया की फुटबॉल राजधानी कहा जाता है, जहां दो तिहाई से ज्यादा गेंदें बनती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फुटबॉल में 500 हर्ट्ज सेंसर लगा हुआ है. यह हर सेकंड में 500 बार गेंद की हर मूवमेंट स्पिन टच और शॉट को रिकॉर्ड करता है. सारा डेटा तुरंत वीएआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भेजा जाता है. इसकी मदद से ही प्लेयर्स की पोजीशन जानी जाती है और रेफरी सेकेंड्स में सही फैसला ले सकते हैं.
पहले सेंसर गेंद के ठीक बीच में होता था, लेकिन अब इसे एक पैनल में शिफ्ट कर दिया गया है. बैलेंस बनाए रखने के लिए बाकी तीन पैनलों में भी सेंसर लगाए गए हैं. इस गेंद की खासियत कि यह कम पैनल्स से बनी है, जिससे फ्लाइट ज्यादा स्मूद और प्रेडिक्टेबल होती है. इस गेंद के अंदर बैटरी भी लगी हुई है, जिसकी वजह से हर मुकाबले से पहले इस बॉल को चार्ज किया जाता है.
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इस फुटबॉल के बैलेंस का टेस्ट स्पेस में जीरो ग्रेविटी में भी किया गया है, जहां ये परफेक्ट नजर आई. इसका प्राइज भारतीय राशि के अनुसार 14 से 15 हजार रुपये होता है. सियालकोट न सिर्फ ट्रियोन्डा बल्कि एडिडास के कई पुराने मॉडल जैसे अल रिहला और अन्य गेंदें भी बनाता रहा है. जर्मनी में डिजाइन होता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है.
कम पैनल वाली ये फुटबॉल प्लेयर्स को गजब का कंट्रोल देती है और हवा में बेहतर घूमती है. सियालकोट में बनने के कारण फुटबॉल जगत में पाकिस्तान की तूती बोलती नजर आती है. लेकिन बाकी मामलो में पाकिस्तान की बत्ती गुल दिखती है. क्रिकेट जैसे खेल में पाकिस्तान का ग्राफ हर साल गिरता नजर आ रहा है. पाकिस्तान लाज बचाने के लिए क्रिकेट में हर कोशिश कर रहा है.