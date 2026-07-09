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FIFA World Cup फुटबॉल में सेंसर और बैटरी... पाकिस्तान का क्या कनेक्शन? जानें फुल टेक्नोलॉजी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. क्वार्टर फाइनल की तरफ टूर्नामेंट ने रुख कर लिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल में सेंसर और बैटरी की टेक्नोलॉजी है और इसका कनेक्शन पाकिस्तान है. हम आपको फुटबॉल के पीछे का पूरा गणित समझाते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 09, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:58 AM IST
FIFA World Cup फुटबॉल में सेंसर और बैटरी... पाकिस्तान का क्या कनेक्शन? जानें फुल टेक्नोलॉजी
Image Credit: AI GraphicsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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