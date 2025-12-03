वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा भारत, स्विट्जरलैंड को बुरी तरह रौंदा, अब बेल्जियम से होगी टक्कर

India vs Switzerland Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी टीम एफआईएच जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. उसने मंगलवार को अपने आखिरी लीग मैच में स्विट्जरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की. इस तरह टीम अपने लीग स्टेज में अजेय रही. स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराने के बाद अब पीआर श्रीजेश की कोचिंग वाली टीम का मुकाबला चेन्नई में बेल्जियम से होगा. यह मैच 5 दिसंबर को खेला जाएगा. इससे पिछले मुकाबलों में भारत ने चिली को 7-0 से हराने के बाद ओमान के खिलाफ 17-0 से जीत दर्ज की थी.

खराब मौसम के बावजूद टीम इंडिया जीती

रोहित की कप्तानी और पीआर श्रीजेश की कोचिंग में भारतीय टीम ने मुकाबले के दूसरे मिनट में ही खाता खोला. बर्थडे बॉय मनमीत सिंह ने मेजबान टीम को बढ़त दिला दी. उन्होंने 11वें मिनट में एक और शानदार फील्ड गोल करके लीड को दोगुना कर दिया. इसके बाद शारदा नंद तिवारी ने मुकाबले के 13वें मिनट में टीम का स्कोर 3-0 कर दिया. भारतीय टीम ऐसी ही शुरुआत चाहती थी. मदुरै इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों ने खराब मौसम के बावजूद मैच देखने पहुंचे दर्शकों का दिल जीत लिया था.

अर्शदीप ने किया चौथा गोल

मुकाबले के 28वें मिनट अर्शदीप सिंह ने गोल दागते हुए भारत को 4-0 से आगे कर दिया. अर्शदीप ने इससे पहले ओमान के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी. इस बीच गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह ने कुछ शानदार बचाव किए, जिसके चलते स्विट्जरलैंड की टीम अपना खाता नहीं खोल सकी. भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे क्वार्टर में भी लय बनाए रखी. शारदा नंद ने मुकाबले के 54वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए अपना दूसरा गोल दागा. इसी के साथ भारत ने 5-0 से बढ़त हासिल कर ली.

शारदा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड

शानदार प्रदर्शन के लिए शारदा नंद को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के अन्य मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने कोरिया को 3-1 से हराया, जबकि इंग्लैंड ने मलेशिया को इसी अंतर से मात दी. फ्रांस ने बांग्लादेश को 3-2 से हराया, नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रिया को 11-0 से हराया, चिली ने ओमान को 2-0 से शिकस्त दी, जबकि बेल्जियम ने मिस्र को 10-0 से हराया और स्पेन ने नामीबिया को 13-0 से रौंदा.