'केक पर चेरी' जैसे वर्ल्ड कप के हकदार हैं कोहली.. डिविलियर्स की कोहली के लिए अपील, कहा- IPL एक अलग चीज

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 10:47 PM IST
Virat Kohli: विराट कोहली, सभी की जुबान पर ये नाम महीनों से है. सवाल एक ही है कि क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में डबल डक ने इसका शोर और भी तेज कर दिया. हालांकि, आखिरी मुकाबले में उन्होंने 74 रन की नाबाद पारी खेलकर फैंस के दिल को ठंडक दी. अब डिविलियर्स ने फैंस से गुहार लगाई है कि वह कोहली का हौसला बढ़ाते रहें. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोहली की 2027  वर्ल्ड कप में मौजूदगी और आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत की भी तुलना करते हुए खुलकर बात की. 

क्या बोले डिविलियर्स?

डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वह उस तरह का खिलाड़ी है जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं. उसे अपने करियर के आखिरी दौर में ज़िंदगी में बैलेंस बनाने दें. बस उसे सेलिब्रेट करें. उसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है. वह थोड़े से 'थैंक यू' का हकदार है और उम्मीद है कि आप अगले पांच साल और खेलेंगे, अगर आप नहीं खेलते हैं तो भी हम आपके साथ हैं.'

2027 वर्ल्ड कप पर क्या राय?

डिविलियर्स ने आगे कहा, 'मेरी राय में, 2027 का वर्ल्ड कप उनके करियर के आखिर में केक पर चेरी जैसा होगा. IPL एक अलग कहानी है, हम उन्हें तीन या चार या शायद पाँच साल तक खेलते हुए देख सकते हैं. इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, भले ही यह बहुत इंटेंस टूर्नामेंट हो. आप उन दो-तीन महीनों के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप चार साल का साइकिल होता है. इसमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है और शरीर और सिस्टम पर बहुत अधिक असर पड़ता है और आपको अपने लिए, परिवार के लिए समय निकालना पड़ता है. हमने विराट को अक्सर यह कहते सुना है कि यह उनके लिए कितना ज़रूरी है.'

ये भी पढे़ं.. INDW vs BANW: ऑस्ट्रेलिया ही नहीं... सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया में भी इंजरी अलर्ट, इन फॉर्म बैटर को छोड़ना पड़ा मैदानं

विराट से आता है कॉन्फीडेंस

डिविलियर्स ने विराट की टीम में मौजूदगी पर कहा, 'वह उस समय में मेंटर तौर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं जब युवा खिलाड़ी उनकी मौजूदगी से जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेते हैं. उसे आप गिन नहीं सकते. यह अनमोल है, उनका अपने आस-पास के खिलाड़ियों पर जो असर होता है और दूसरे खिलाड़ी उनसे जो कॉन्फिडेंस लेते हैं. वह बहुत महान है. यह कभी मत भूलना कि भले ही वे कभी-कभी परफॉर्म न करें. उनका बहुत बड़ा असर होता है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

