Hindi Newsक्रिकेट25 चौके-छक्के, 175 रन... NZ vs UAE मैच में 92 गेंद पर तबाही, बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

25 चौके-छक्के, 175 रन... NZ vs UAE मैच में 92 गेंद पर तबाही, बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

New Zealand vs United Arab Emirates: टिम सीफर्ट और फिन एलन की जोड़ी ने 92 गेंदों पर 175 रनों की साझेदारी कर इतिहास रच दिया. टी20 वर्ल्ड कप में ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और जोस बटलर के नाम था, जिन्होंने 2022 में भारत के खिलाफ 170 रनों की तूफानी साझेदारी की थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:02 PM IST
25 चौके-छक्के, 175 रन... NZ vs UAE मैच में 92 गेंद पर तबाही, बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

New Zealand vs United Arab Emirates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार को न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से रौंदकर लगातार दूसरी जीत हासिल की. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में ब्लैककैप्स के दोनों ओपनर टिम सीफर्ट और फिन एलन की जोड़ी ने बल्ले से तबाही मचाते हुए इतिहास रच दिया. कीवी ओपनर्स ने यूएई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 15.2 ओवर यानी 92 गेंदों पर लक्ष्य का पीछा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

सीफर्ट-एलन ने बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

टिम सीफर्ट और फिन एलन की जोड़ी ने 92 गेंदों पर 175 रनों की साझेदारी कर इतिहास रच दिया. टी20 वर्ल्ड कप में ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और जोस बटलर के नाम था, जिन्होंने 2022 में भारत के खिलाफ 170 रनों की तूफानी साझेदारी की थी.

टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड

175* - टिम सीफर्ट और फिन एलन (न्यूजीलैंड) बनाम यूएई, चेन्नई, 2026
170* - जोस बटलर और एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) बनाम भारत, एडिलेड, 2022
168 - क्विंटन डी कॉक और रिले रॉसौ (दक्षिण अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, सिडनी, 2022
166 - महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा (श्रीलंका) बनाम वेस्ट इंडीज, बारबाडोस, 2010
154 - इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान) बनाम यूजीए, प्रोविडेंस, 2024

92 गेंद पर 175 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टिम सीफर्ट और फिन एलन की जोड़ी ने 92 गेंदों पर 175 रनों की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी कर बता दिया कि इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के ओपनर्स सबसे ज्यादा खतरनाक हैं. सीफर्ट ने 42 गेंदों पर 89 रन और फिन एलन ने 50 गेंदों पर 84 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. इस दौरान दोनों ने मिलकर 17 चौके और 8 छक्के जड़े.

NZ vs UAE: न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी जीत

पिछले टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज ही बाहर होने वाली कीवी टीम ने इस बार धमाकेदार शुरुआत की है. लगातार दो मैच जीतकर न्यूजीलैंड ग्रुप-डी में 4 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गए हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया था.

ये भी पढ़ें: नीदरलैंड्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, अगर USA से हारा पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा सफर? समझें समीकरण

 

