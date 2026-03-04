Advertisement
trendingNow13130140
Hindi Newsक्रिकेटक्रिस गेल नहीं अब ये बल्लेबाज कहलाएगा यूनिवर्स बॉस, करिश्माई शतक से बना दिए 2 महारिकॉर्ड

क्रिस गेल नहीं अब ये बल्लेबाज कहलाएगा 'यूनिवर्स बॉस', करिश्माई शतक से बना दिए 2 महारिकॉर्ड

Finn Allen 33 Balls Hundred: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में फिन एलन नाम का तूफान आया, जिसने साउथ अफ्रीका को तबाह करते हुए ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा. एलन ने 33 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. उनकी करिश्माई पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंद दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 04, 2026, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिन एलन ने जड़ा करिश्माई शतक (PHOTO- Cricbuzz/X)
फिन एलन ने जड़ा करिश्माई शतक (PHOTO- Cricbuzz/X)

Finn Allen 33 Balls Hundred: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में फिन एलन नाम का तूफान आया, जिसने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मैच में फिन एलन ने महज 33 गेंदों पर करिश्माई शतक जड़ा. उनकी तूफानी पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदकर दूसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. ये मुकाबला आज से 100 साल बाद भी फिन एलन की वजह से याद किया जाएगा, जिन्होंने रिकॉर्डबुक को हिलाते हुए ऐसा कारनामा किया है, जिसे दोहराना किसी भी खिलाड़ी का सपना होगा.

साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था. ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड के लिए ये चुनौतीपूर्ण टारगेट होगा, लेकिन फिन एलन और टिम साइफर्ट के लिए ये लक्ष्य बाएं हाथ का खेल साबित हुआ. दोनों ने पहले ओवर से ही साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया.

फिन एलन ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

फिन एलन ने 33 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. न्यूजीलैंड के ओपनर ने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. गेल ने 2016 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 47 गेंदों पर शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया है. यूं कहें कि फिन एलन नए 'यूनिवर्स बॉस' बन गए हैं.

T20I इंटरनेशनल में पहली बार हुआ ऐसा

फिन एलन ने सिर्फ क्रिस गेल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि ऐसा कारनामा किया है जो इससे पहले टी20 इंटरनेशनल मैचों में कभी नहीं हुआ था. वो T20I में पूर्ण सदस्यीय टीम के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

इस बार पूरा होगा न्यूजीलैंड का सपना?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय किया है. इससे पहले उन्होंने 2021 में फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. अब 5 साल के बाद एक बार फिर कीवी टीम ने फाइनल में एंट्री मारी है. गुरुवार (05 मार्च) को भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. ये मैच जीतने वाली टीम रविवार (08 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेलेगी.

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप में बेइज्जती के बाद बदल गई पाकिस्तान टीम, बाबर आजम की छुट्टी... 6 नए खिलाड़ियों की एंट्री, देखें पूरा स्क्वॉड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Finn Allen

Trending news

भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल