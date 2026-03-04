क्रिस गेल नहीं अब ये बल्लेबाज कहलाएगा 'यूनिवर्स बॉस', करिश्माई शतक से बना दिए 2 महारिकॉर्ड

Finn Allen 33 Balls Hundred: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में फिन एलन नाम का तूफान आया, जिसने साउथ अफ्रीका को तबाह करते हुए ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा. एलन ने 33 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. उनकी करिश्माई पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंद दिया.
Trending Photos
Finn Allen 33 Balls Hundred: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में फिन एलन नाम का तूफान आया, जिसने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मैच में फिन एलन ने महज 33 गेंदों पर करिश्माई शतक जड़ा. उनकी तूफानी पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदकर दूसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. ये मुकाबला आज से 100 साल बाद भी फिन एलन की वजह से याद किया जाएगा, जिन्होंने रिकॉर्डबुक को हिलाते हुए ऐसा कारनामा किया है, जिसे दोहराना किसी भी खिलाड़ी का सपना होगा.
साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था. ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड के लिए ये चुनौतीपूर्ण टारगेट होगा, लेकिन फिन एलन और टिम साइफर्ट के लिए ये लक्ष्य बाएं हाथ का खेल साबित हुआ. दोनों ने पहले ओवर से ही साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया.
फिन एलन ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड
फिन एलन ने 33 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. न्यूजीलैंड के ओपनर ने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. गेल ने 2016 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 47 गेंदों पर शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया है. यूं कहें कि फिन एलन नए 'यूनिवर्स बॉस' बन गए हैं.
— ICC (@ICC) March 4, 2026
T20I इंटरनेशनल में पहली बार हुआ ऐसा
फिन एलन ने सिर्फ क्रिस गेल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि ऐसा कारनामा किया है जो इससे पहले टी20 इंटरनेशनल मैचों में कभी नहीं हुआ था. वो T20I में पूर्ण सदस्यीय टीम के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं.
इस बार पूरा होगा न्यूजीलैंड का सपना?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय किया है. इससे पहले उन्होंने 2021 में फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. अब 5 साल के बाद एक बार फिर कीवी टीम ने फाइनल में एंट्री मारी है. गुरुवार (05 मार्च) को भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. ये मैच जीतने वाली टीम रविवार (08 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेलेगी.
ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप में बेइज्जती के बाद बदल गई पाकिस्तान टीम, बाबर आजम की छुट्टी... 6 नए खिलाड़ियों की एंट्री, देखें पूरा स्क्वॉड