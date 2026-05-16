फिन एलन की 'तबाही' से टूटा 13 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड, 10 छक्के से मचाया आतंक, वैभव-अभिषेक की बराबरी

IPL Records: गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के धाकड़ ओपनर फिन एलन (Finn Allen) ने बल्ले से तबाही मचाते हुए महज 35 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली. वो भले ही इस सीजन में अपने दूसरे शतक से चूक गए, लेकिन इस पारी में 10 छक्के उड़ाकर उन्होंने वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के विशाल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. फिन एलन ने आईपीएल में सबसे अधिक बार 10 या इससे अधिक छक्के जड़ने के मामले में स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ने IPL में दो बार ये कारनामा किया है. इससे पहले इसी सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने आईपीएल करियर का पहला शतक ठोका था और इस पारी के दौरान 10 छक्के उड़ाए थे.

फिन एलन ने की वैभव-अभिषेक की बराबरी

आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में केवल 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने 2 बार 10 या इससे अधिक छक्के जड़े हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ 10 छक्के जड़कर फिन एलन ने दो तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की बराबरी कर ली. वैभव और अभिषेक ने भी IPL में दो बार ये स्पेशल कारनामा किया है. हालांकि, इस मामले में नंबर-1 पर अभी भी यूनिवर्स बॉस का दबदबा है.

क्रिस गेल ने 4 बार उड़ाए 10 छक्के

टी20 क्रिकेट में पूर्व महान बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL में ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जिसमें से एक ये भी है. आरसीबी के पूर्व ओपनर ने 4 मैचों में 10 छक्के जड़ने का अद्भुत कारनामा किया था. क्रिस गेल के नाम आईपीएल के किसी मैच में सबसे अधिक छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड है. 2013 में RCB की तरफ से खेलते हुए गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रनों की करिश्माई पारी खेली थी और इस दौरान 17 गगनचुंबी छक्के लगाए थे.

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आईपीएल में 10 या इससे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड

4 बार - क्रिस गेल

2 बार - फिन एलन

2 बार - वैभव सूर्यवंशी

2 बार - अभिषेक शर्मा

1 बार - ब्रेंडन मैकुलम

1 बार - सनथ जयसूर्या

1 बार - एडम गिलक्रिस्ट

1 बार - मुरली विजय

1 बार - एबी डिविलियर्स

1 बार - किरोन पोलार्ड

1 बार - आंद्रे रसेल

1 बार - संजू सैमसन

1 बार - क्विंटन डी कॉक

1 बार - राशिद खान

1 बार - श्रेयस अय्यर

1 बार- शुभमन गिल

1 बार - विल जैक्स

शतक से चूके फिन एलन

फिन एलन के बाद आईपीएल के एक सीजन में दो शतक जड़ने का सुनहरा मौका था, लेकिन कीवी बल्लेबाज 7 रन से चूक गए. 265.71 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए एलन ने 35 गेंदों पर 10 छक्के और 4 चौके की मदद से 93 रन बनाए.

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