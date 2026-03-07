सैमसन-ईशान नहीं फाइनल में ये बल्लेबाज तोड़ेगा कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! बन जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?

India vs New Zealand Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में कीवी बल्लेबाज फिन एलन पर निगाहें रहेंगी, जो बड़ा कारनामा कर सकते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में फिन एलन ने 33 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचाई थी. वो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतकवीर तो बन गए हैं, अब उनकी नजर विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड पर है.

भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर वो 31 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वो विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे. पूर्व भारतीय T20I खिलाड़ी ने 2014 टी20 विश्व कप में 319 रन बनाए थे. वहीं, एलन ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 7 पारियों में 389 रन बनाए हैं.

कोहली का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे फिन एलन?

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड अब पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान के नाम है. इसी टूर्नामेंट में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 6 पारियों में 383 रन बना दिए. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था. अब न्यूजीलैंड के फिन एलन भी कोहली के 319 रन से बेहद करीब हैं. 31 रन बनाते ही वो उन्हें पछाड़ देंगे.

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे फिन एलन?

शानदार फॉर्म में चल रहे फिन एलन ने न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. सेमीफाइनल में उन्होंने 33 गेंद पर 100 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. अगर फाइनल में भी वो 50 रन से अधिक बनाते हैं तो वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड जीतने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे. इस रेस में फिलहाल एलन सबसे आगे चल रहे हैं. वो साहिबजादा फरहान और ब्रायन बेनेट के बाद इस टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

ईशान किसान भी मचा सकते हैं धमाल

फाइनल में फिन एलन के अलावा भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन पर भी सबकी नजरें रहेंगी. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने अभी तक 8 पारियों में 263 रन बनाए हैं. अगर उन्हें विराट कोहली से आगे निकलना है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 57 रन बनाने होंगे. अगर ऐसा होता है तो वो ना सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बन जाएंगे, बल्कि टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने में भी जरूर कामयाब हो सकती है.

ये भी पढ़ें: सैमसन-ईशान नहीं फाइनल में ये बल्लेबाज तोड़ेगा कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! बन जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?