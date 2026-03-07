Advertisement
trendingNow13132673
Hindi Newsक्रिकेटसैमसन-ईशान नहीं फाइनल में ये बल्लेबाज तोड़ेगा कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! बन जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?

सैमसन-ईशान नहीं फाइनल में ये बल्लेबाज तोड़ेगा कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! बन जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?

India vs New Zealand Final: भारत के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज फिन एलन बड़ा कारनामा कर सकते हैं. अगर वो 31 रन बना लेते हैं तो विराट कोहली के विशाल रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, इसके अलावा  'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड जीतने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 07, 2026, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइनल में ये बल्लेबाज तोड़ेगा कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! (PHOTO- ICC/BCCI)
फाइनल में ये बल्लेबाज तोड़ेगा कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! (PHOTO- ICC/BCCI)

India vs New Zealand Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में कीवी बल्लेबाज फिन एलन पर निगाहें रहेंगी, जो बड़ा कारनामा कर सकते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में फिन एलन ने 33 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचाई थी. वो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतकवीर तो बन गए हैं, अब उनकी नजर विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड पर है.

भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर वो 31 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वो विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे. पूर्व भारतीय T20I खिलाड़ी ने 2014 टी20 विश्व कप में 319 रन बनाए थे. वहीं, एलन ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 7 पारियों में 389 रन बनाए हैं.

कोहली का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे फिन एलन?

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड अब पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबजादा फरहान के नाम है. इसी टूर्नामेंट में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 6 पारियों में 383 रन बना दिए. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था. अब न्यूजीलैंड के फिन एलन भी कोहली के 319 रन से बेहद करीब हैं. 31 रन बनाते ही वो उन्हें पछाड़ देंगे.

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे फिन एलन?

शानदार फॉर्म में चल रहे फिन एलन ने न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. सेमीफाइनल में उन्होंने 33 गेंद पर 100 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. अगर फाइनल में भी वो 50 रन से अधिक बनाते हैं तो वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड जीतने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे. इस रेस में फिलहाल एलन सबसे आगे चल रहे हैं. वो साहिबजादा फरहान और ब्रायन बेनेट के बाद इस टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

ईशान किसान भी मचा सकते हैं धमाल

फाइनल में फिन एलन के अलावा भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन पर भी सबकी नजरें रहेंगी. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने अभी तक 8 पारियों में 263 रन बनाए हैं. अगर उन्हें विराट कोहली से आगे निकलना है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 57 रन बनाने होंगे. अगर ऐसा होता है तो वो ना सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बन जाएंगे, बल्कि टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने में भी जरूर कामयाब हो सकती है.

ये भी पढ़ें: सैमसन-ईशान नहीं फाइनल में ये बल्लेबाज तोड़ेगा कोहली का बड़ा रिकॉर्ड! बन जाएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
भारत के आगे नहीं चला US का दांव, डूबने से बचा लिया ईरान का दूसरा युद्धपोत
Indian Navy
भारत के आगे नहीं चला US का दांव, डूबने से बचा लिया ईरान का दूसरा युद्धपोत