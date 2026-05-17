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Hindi Newsक्रिकेट10 छक्के जड़कर रच दिया इतिहास... फिन एलन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

10 छक्के जड़कर रच दिया इतिहास... फिन एलन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के विस्फोटक ओपनर फिन एलन ने शनिवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ IPL मैच में महज 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस मुकाबले में फिन एलन ने 265.71 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 10 छक्कों और 4 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेली. इस दौरान फिन एलन ने IPL में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 17, 2026, 10:26 AM IST
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10 छक्के जड़कर रच दिया इतिहास... फिन एलन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के विस्फोटक ओपनर फिन एलन ने शनिवार को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ IPL मैच में महज 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस मुकाबले में फिन एलन ने 265.71 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 10 छक्कों और 4 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेली. इस दौरान फिन एलन ने IPL में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

10 छक्के जड़कर रच दिया इतिहास

फिन एलन ने IPL में इतिहास रच दिया है. फिन एलन IPL के एक ही सीजन में दो बार एक पारी में 10 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. फिन एलन ने 8 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलते हुए अपनी नाबाद 100 रन की पारी में 10 छक्के लगाए थे. इसके बाद शनिवार 16 मई को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ भी उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 93 रन की पारी खेलते हुए 10 छक्के जड़े.

फिन एलन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

फिन एलन ने IPL में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इससे पहले दुनिया का कोई भी खिलाड़ी एक ही IPL सीजन में एक से ज्यादा बार 10 या उससे ज्यादा छक्के नहीं लगा पाया था. हालांकि IPL के पिछले सीजनों में कई खिलाड़ियों ने एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी एक ही IPL सीजन में एक से ज्यादा बार 10 या उससे ज्यादा छक्के नहीं लगा पाया था.

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एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10 से ज्यादा छक्के

IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10 से ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल सबसे ऊपर हैं. 2009 से 2021 तक IPL में अपने खेलने के दिनों में, क्रिस गेल ने चार बार एक पारी में कम से कम 10 छक्के लगाए थे, लेकिन वह एक ही सीजन में दो बार ऐसा नहीं कर पाए. क्रिस गेल और फिन एलन के अलावा वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा दो ऐसे अन्य खिलाड़ी हैं, जिन्होंने IPL की एक पारी में एक से ज्यादा बार 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ IPL मैच में 10 या उससे ज्यादा छक्के

कुल मिलाकर, वैभव सूर्यवंशी और विल जैक्स के बाद फिन एलन तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ IPL मैच में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 28 अप्रैल 2025 को जयपुर में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ अपनी 103 रन की पारी में 11 छक्के लगाए थे. वहीं, विल जैक्स ने 28 अप्रैल 2024 को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 10 छक्के जड़े थे.

ब्रेंडन मैक्कुलम ने पारी में 13 छक्के लगाए थे

फिन एलन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के भी पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने IPL के एक ही सीजन में दो बार 10 से ज्यादा छक्के लगाए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड ब्रेंडन मैक्कुलम के नाम है. 18 अप्रैल, 2008 को बेंगलुरु में खेले गए IPL के पहले ही मैच में, ब्रेंडन मैक्कुलम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपनी 158 रन की पारी में 13 छक्के लगाए थे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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