Advertisement
trendingNow13075806
Hindi Newsक्रिकेटIPL में खेलने को तरसा... BBL में बुरी तरह गरजा 2 करोड़ी, KKR को कौड़ियों के भाव मिला बड़ा बाजीगर

IPL में खेलने को तरसा... BBL में बुरी तरह गरजा 2 करोड़ी, KKR को कौड़ियों के भाव मिला बड़ा बाजीगर

आईपीएल 2026 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कई शानदार प्लेयर्स को अपने खेमें में बेहद सस्ते में शामिल किया. इसमें से एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज है जो कई सालों से आईपीएल खेलने को तरसा. लेकिन अब 2026 सीजन से पहले बिग बैश लीग में बल्ले से हाहाकार मचा दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Finn Allen
Finn Allen

आईपीएल 2026 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कई शानदार प्लेयर्स को अपने खेमें में बेहद सस्ते में शामिल किया. इसमें से एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज है जो कई सालों से आईपीएल खेलने को तरसा. लेकिन अब 2026 सीजन से पहले बिग बैश लीग में बल्ले से हाहाकार मचा दिया है. इस खिलाड़ी को 2021-22 आईपीएल सीजन में आरसीबी ने रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया था, लेकिन मौका नहीं मिला. 2025 मेगा ऑक्शन में ये तूफानी बल्लेबाज अनसोल्ड रहा, लेकिन इस बार केकेआर ने 2 करोड़ के बेस प्राइज में इस खिलाड़ी को अपने खेमें में शामिल किया है. 

पर्थ स्कॉर्चर्स की जीत का नायक

पर्थ स्कॉर्चर्स ने गुरुवार को बिग बैश लीग (बीबीएल) 2025-26 के 36वें मुकाबले को अपने नाम किया. इस टीम ने डॉकलैंड्स स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ 50 रन से शानदार जीत दर्ज की. जीत के नायक फिन एलनथे जिनपर केकेआर ने सस्ती बोली लगाई. इस लीग में पर्थ स्कॉर्चर्स से पहले होबार्ट हरिकेंस और मेलबर्न स्टार्स अगले दौर में जगह बना चुकी हैं, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर्स की टीमें खिताबी रेस से बाहर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम को दी धमाकेदार शुरुआत

ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच अंतिम टिकट हासिल करने का मौका है. इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 219 रन बनाए. इस टीम को मिशेल मार्श और फिन एलन की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 7.1 ओवरों में 64 रन जुटाए. मार्श 20 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद एलन ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 56 रन जुटाते हुए टीम को 120 के स्कोर तक पहुंचाया.

ये भी पढे़ं.. बांग्लादेश क्रिकेट में पड़ी फूट.. टीम के ऑलराउंडर ने उगला जहर, कहा- प्लेयर्स का हक..

फिन एलन का शतक

कोनोली 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां से एलन ने आरोन हार्डी के साथ तीसरे विकेट के लिए 18 गेंदों में 44 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. हार्डी 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद लॉरी इवांस ने 21 रन की पारी खेली। वहीं, फिन एलन 53 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी खेमे से सैम इलियट ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि ब्रेंडन डॉगेट, एडम जांपा और विल सदरलैंड ने 1-1 विकेट निकाला.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा