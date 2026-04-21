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Hindi Newsक्रिकेटCricket GK: क्रिकेट के इतिहास में शून्य पर आउट होने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन था? 149 साल पहले बना था ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Cricket GK: क्रिकेट के इतिहास में 'शून्य' पर आउट होने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन था? 149 साल पहले बना था ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Cricket GK: क्रिकेट का सबसे पुराना फॉर्मेट टेस्ट है. इसका इतिहास 150 साल पुराना है. इतने सालों में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फॉर्मेट में सबसे पहली बार जीरो पर आउट होने वाला बल्लेबाज कौन था? अगर नहीं, तो नीचे जानिए पूरा जवाब.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:46 AM IST
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Cricket GK: क्रिकेट के इतिहास में 'शून्य' पर आउट होने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन था? 149 साल पहले बना था ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Cricket GK: क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, जब बल्लेबाज बिना खाता खोले यानी '0' पर आउट होता है, तो उसे 'डक' (Duck) पर आउट होना कहा जाता है. टेस्ट क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में दिग्गज सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, हर महान खिलाड़ी कभी न कभी शून्य पर आउट जरूर हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट के 149 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय इतिहास में वह पहला बदनसीब खिलाड़ी कौन था, जिसका खाता नहीं खुल सका था? इस सवाल का जवाब टेस्ट क्रिकेट के पहले ही मैच में मिल गया था.

दरअसल, 15 मार्च 1877 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट इतिहास का पहला आधिकारिक टेस्ट मैच हुआ था. इसी मुकाबले में क्रिकेट जगत को अपना पहला 'शून्य' मिला था. इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स लिलीव्हाइट जूनियर (James Lillywhite Jr.) की कप्तानी वाली टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी, तो टीम का एक खिलाड़ी बिना खाता खोले आउट हो गया. यह कोई और नहीं बल्कि नेड ग्रेगरी (Ned Gregory) थे, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार शून्य पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है.

नेड ग्रेगरी को किसने किया था आउट?

ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेल रहे नेड ग्रेगरी को इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स साउथर्टन (James Southerton) ने आउट किया था. जीरो पर आउट होते ही वह टेस्ट क्रिकेट में शून्य पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने. यह ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे कोई भी बल्लेबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा. नेड ग्रेगरी से शुरू हुआ यह 'शून्य' का सफर आज भी जारी है. गेंदबाज की एक बेहतरीन गेंद या बल्लेबाज की एक छोटी सी चूक उसे उसी स्थिति में ला खड़ा करती है, जहां 1877 में नेड ग्रेगरी थे.

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नेड ग्रेगरी ने एकमात्र मैच खेला

नेड ग्रेगरी ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला, जिसमें उन्होंने कुल 11 रन बनाए. यही वह मैच था, जिसमें वह पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे, जबकि दूसरी पारी में 11 रन बनाए थे. उन्होंने 1877 में डेब्यू किया और यही उनका आखिरी मैच साबित हुआ. नेड ग्रेगरी दाएं हाथ के बल्लेबाज थे.

'डक' की कहानी दिलचस्प है

क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शून्य पर आउट होने को 'डक' कहा जाता है. इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है. 'डक' शब्द 'डक एग' (Duck's Egg) यानी बत्तख के अंडे से आया है. बताया जाता है कि साल 1866 में एक मैच के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स शून्य पर आउट हुए थे, तो एक अखबार ने लिखा कि उन्होंने 'बत्तख का अंडा' बनाया है, क्योंकि '0' का आकार बत्तख के अंडे जैसा दिखता है. तभी से क्रिकेट में शून्य पर आउट होने को 'डक' कहा जाने लगा.

ये भी पढ़ें: स्ट्राइक लेने से पहले ही OUT हो जाता है बल्लेबाज...क्रिकेट का ये 'अजीब' नियम दिमाग घुमा देगा....दिग्गज क्रिकेटर बन चुका है शिकार

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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