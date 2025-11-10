सिर्फ 17 रन पर 5 विकेट! तब इस धाकड़ भारतीय बल्लेबाज ने लगाई थी पहली ODI सेंचुरी, जड़े थे 16 चौके और 6 छक्के

Indian Who hit first century in ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे मैच 1974 में खेला था, लेकिन किसी भी भारतीय बल्लेबाज को अपना पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) शतक लगाने में 9 साल लग गए. यह ऐतिहासिक शतक किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ने नहीं, बल्कि टीम के कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव ने जड़ा था और वह भी तब, जब टीम इंडिया सबसे बड़े संकट में थी. यह ऐतिहासिक पारी 18 जून, 1983 को लॉर्ड्स (Lord's) में नहीं, बल्कि ट्यूनब्रिज वेल्स के नेविल ग्राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 वर्ल्ड कप के दौरान आई थी.

जब टीम इंडिया थी डूबने के कगार पर

वर्ल्ड कप में आगे का सफर जारी रखने के लिए भारत को यह मैच हर हाल में जीतना था, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही. जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भारतीय टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. भारत के 5 मुख्य बल्लेबाज (सुनील गावस्कर, क्रिस श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल और यशपाल शर्मा) सिर्फ 17 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे.

संकटमोचन बने कपिल

इस मुश्किल घड़ी में कप्तान कपिल देव क्रीज पर आए. उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण दिखाया. उन्हें पता था कि अगर भारत को वर्ल्ड कप में बने रहना है, तो उन्हें अकेले ही यह जिम्मेदारी उठानी होगी. निचले क्रम में मदन लाल और सैयद किरमानी ने थोड़ा-बहुत साथ दिया, लेकिन असल में कपिल देव ही थे, जो अकेले ही स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे.

भारत का पहला ODI शतक

कपिल देव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोलते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाया. यह सिर्फ शतक नहीं था, यह भारत का वनडे इतिहास का पहला शतक था. कपिल देव ने केवल 138 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए (नाबाद रहे). अपनी इस तूफानी पारी में उन्होंने 16 चौके और 6 छक्के जड़े. उन्होंने नौवें विकेट के लिए सैयद किरमानी के साथ मिलकर एक रिकॉर्ड-तोड़ साझेदारी भी की, जिसने भारत को 60 ओवरों में 266/8 के स्कोर तक पहुंचाया.

कपिल की इस जादुई पारी के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को 31 रनों से हराकर मैच जीत लिया. कई क्रिकेट एक्सपर्ट इस पारी को आज भी वनडे क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारी मानते हैं. दुर्भाग्य की बात यह है कि उस दिन बीबीसी (BBC) के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इस ऐतिहासिक पारी की कोई भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाई.