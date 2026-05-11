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Hindi Newsक्रिकेट16 चौके और 10 छक्के... T20 इंटरनेशनल में बन जाता पहला दोहरा शतक, Hit Wicket से ये शेर हुआ ढेर

16 चौके और 10 छक्के... T20 इंटरनेशनल में बन जाता पहला 'दोहरा शतक', Hit Wicket से ये शेर हुआ ढेर

Unique Records: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. टी20 फॉर्मेट में खिलाड़ी शतक तक ठोकने के सपने देखते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज दोहरे शतक की ठानकर मैदान पर उतरा था. ये कोई आम टी20 लीग नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुकाबला था, रिकॉर्डधारी बल्लेबाज के सामने गेंदबाज रहम की भीख मांगते नजर आए.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 11, 2026, 11:02 AM IST
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Unique Records: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. टी20 फॉर्मेट में खिलाड़ी शतक तक ठोकने के सपने देखते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज दोहरे शतक की ठानकर मैदान पर उतरा था. ये कोई आम टी20 लीग नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुकाबला था, रिकॉर्डधारी बल्लेबाज के सामने गेंदबाज रहम की भीख मांगते नजर आए. वो साल 2018 था जब इंटरनेशनल क्रिकेट में नया इतिहास बन सकता था और पहला दोहरा शतक खूंखार बल्लेबाज के नाम आता. लेकिन बदकिस्मती से ये बल्लेबाज चूक गया. 

13वें ओवर में ठोक दिया था शतक

घातक बल्लेबाज पहल ओवर से ही एक्शन में नजर आया और महज 13वें ओवर में ही शतक ठोक दिया. ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी. शतक के बाद इस बल्लेबाज के पास दोहरे शतक का गोल्डन चांस था, लेकिन मिडिल ओवर्स में रनों की स्पीड कम हो गई. हालांकि, ओपनिंग पार्टनर का भरपूर साथ मिला लेकिन शतक के बाद थकान के चलते इस बल्लेबाज की पॉवर हिटिंग कम नजर आई. लेकिन अपनी 172 रन की पारी से टी20 इंटरनेशनल में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया. 

ध्वस्त हो जाता गेल का रिकॉर्ड

टी20 फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का महारिकॉर्ड दिग्गज क्रिस गेल के नाम है. उन्होंने साल 2013 में ये रिकॉर्ड कायम किया था,लेकिन बदकिस्मती से दोहरे शतक से चूक गए थे. गेल के रिकॉर्ड से ऑस्ट्रेलियाई ओपनर आरोन फिंच महज 3 रन दूर थे, लेकिन आखिरी ओवर में हिट विकेट ने खेल खराब कर दिया और दोहरे शतक से चूक गए. इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 10 छक्के जमाए थे. 

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बल्ले से ही बिखेर दी गिल्लियां

आखिरी ओवर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी फेंक रहे थे. 5वीं गेंद पर फिंच कट लगाने के चक्कर में बल्ले से ही अपनी गिल्लियां बिखेर बैठे. ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 100 रन से जीता था. फिंच की बराबरी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बल्लेबाज आज भी नहीं पहुंच पाया है. ओवरऑल टी20 के एक मैच में सबसे बड़े स्कोर के मामले में ये रिकॉर्ड दूसरे नंबर पर आता है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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