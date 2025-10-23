Advertisement
पहले वेस्टइंडीज को कूटा, अब साउथ अफ्रीका की तैयारी... रजत पाटीदार के खिलाफ खेलेंगे रवींद्र जडेजा

Ranji Trophy 2025: भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ सफल टेस्ट सीरीज के बाद आराम कर रहे हैं. अब वह छोटे से ब्रेक के बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं. वह रजत पाटीदार की टीम के खिलाफ खेलने वाले हैं. दरअसल, जडेजा रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर में सौराष्ट्र की ओर से खेलते नजर आएंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:02 PM IST
Ranji Trophy 2025: भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ सफल टेस्ट सीरीज के बाद आराम कर रहे हैं. अब वह छोटे से ब्रेक के बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं. वह रजत पाटीदार की टीम के खिलाफ खेलने वाले हैं. दरअसल, जडेजा रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर में सौराष्ट्र की ओर से खेलते नजर आएंगे. वह इस दौरान फिर से अपनी लय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. भारतीय टीम को नवंबर में होमग्राउंड पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम होने वाला है.

राजकोट में उतरेंगे जडेजा

एलीट ग्रुप-बी में 25 अक्टूबर से सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में मुकाबले की शुरुआत होगी. इस मैच में जडेजा के शामिल होने से मध्य प्रदेश के खिलाफ सौराष्ट्र की टीम को मजबूती मिलेगी. ये वही पिच है, जहां पिछले हफ्ते सौराष्ट्र और कर्नाटक के बीच हुए मुकाबले में स्पिनर्स ने 35 में से 31 विकेट अपने नाम किए थे. ऐसे में जडेजा की फिरकी का जादू यहां देखने को मिल सकता है. वह अपनी स्पिन गेंदबाजी से रजत पाटीदार की टीम पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं.

ये भी पढ़ें: ​ऐसे होगी वर्ल्ड कप की तैयारी? शुभमन गिल की कप्तानी में पहली ODI सीरीज हारा भारत, दूसरे वनडे में जीता ऑस्ट्रेलिया

वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा था प्रदर्शन

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जडेजा ने नाबाद 104 रन की पारी खेली थी. उन्होंने मैच में कुल 4 विकेट भी हासिल किए.  इसके बाद जडेजा ने दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट, जबकि दूसरी पारी में 1 विकेट अपने नाम किया. इस मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल सका था. भारत ने इस सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था.

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारने पर भड़के शुभमन गिल, 2 स्टार खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा

जडेजा का फर्स्ट क्लास करियर

रवींद्र जडेजा पिछले रणजी सीजन में सौराष्ट्र के लिए खेले थे. उन्होंने दो मुकाबलों में 12 विकेट लिए थे. ये दोनों ही मैच दिल्ली के खिलाफ थे. वह 144 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 45.49 की औसत के साथ 8143 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 15 शतक और 44 अर्धशतक निकले. गेंदबाजी की बात करें, तो उन्होंने 24.20 की औसत के साथ 569 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. 257 लिस्ट-ए मुकाबलों में इस ऑलराउंडर के नाम 3855 रन के साथ 292 विकेट दर्ज हैं. रणजी ट्रॉफी में एलीट ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो सौराष्ट्र (3 प्वाइंट्स) कर्नाटक के खिलाफ ड्रॉ खेलकर तीसरे पायदान पर है. इस ग्रुप में गोवा 7 प्वाइंट्स के साथ शीर्ष पर है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Ranji trophy

