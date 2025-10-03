Advertisement
trendingNow12946803
Hindi Newsक्रिकेट

इंग्लैंड का करिश्मा, 14 ओवर में ही जीत लिया वनडे मैच, ओपनर्स ने ही कर दिया काम

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से बुरी तरह हराया. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही. वह महज 69 रनों पर ऑलआउट हो गई. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

England women team
England women team

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से बुरी तरह हराया. विमेंस वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने धमाकेदार जीत दर्ज की. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही. वह महज 69 रनों पर ऑलआउट हो गई.  दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सिनालो जाफ्ता के अलावा कोई दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू पाया.उन्होंने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने यह मुकाबला 14.1 ओवर में ही अपने नाम कर लिया.

इंग्लैंड की दमदार बल्लेबाजी

इंग्लैंड ने यह आसान सा लक्ष्य महज 14.1 ओवरों में चेज कर मैच को एकतरफा बना दिया. इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके की मदद से 50 गेंदों में 40 रन बनाए. वहीं, उनकी साथी खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट 35 गेंदों  में 3 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर बनाए. इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को वनडे क्रिकेट में 10 विकेट से मात देने का कारनामा भी कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

लिन्सी स्मिथ का कमाल

इंग्लैंड की तरफ से बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज लिन्सी स्मिथ ने धारदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पारी को तहस-नहस कर दिया. उनकी इस शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. उनके अलावा टीम की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट, लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन और ऑफ स्पिनर चार्ली डीन ने भी 2-2 विकेट चटकाए. 

5 तारीख को महामुकाबला
5 अक्टूबर रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर हाईवोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद है. विमेंस वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में एक बार फिर हैंडशेक मामले का विवाद उठ रहा है.हालांकि, टॉस होते ही इस चीज की क्लियरटी मिल जाएगी. बता दें कि भारत ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की थी. वहीं, पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला किसकी झोली में जाता है. 

ये भी पढे़ं: रोहित-कोहली की होगी वापसी... ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का होने वाला है ऐलान, कुछ घंटों में खत्म होगा इंतजार!

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

England WomenSouth Africa Women

Trending news

कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
;