इंग्लैंड का करिश्मा, 14 ओवर में ही जीत लिया वनडे मैच, ओपनर्स ने ही कर दिया काम

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से बुरी तरह हराया. विमेंस वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने धमाकेदार जीत दर्ज की. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही. वह महज 69 रनों पर ऑलआउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सिनालो जाफ्ता के अलावा कोई दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू पाया.उन्होंने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने यह मुकाबला 14.1 ओवर में ही अपने नाम कर लिया.

इंग्लैंड की दमदार बल्लेबाजी

इंग्लैंड ने यह आसान सा लक्ष्य महज 14.1 ओवरों में चेज कर मैच को एकतरफा बना दिया. इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके की मदद से 50 गेंदों में 40 रन बनाए. वहीं, उनकी साथी खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट 35 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर बनाए. इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को वनडे क्रिकेट में 10 विकेट से मात देने का कारनामा भी कर दिया.

लिन्सी स्मिथ का कमाल

इंग्लैंड की तरफ से बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज लिन्सी स्मिथ ने धारदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पारी को तहस-नहस कर दिया. उनकी इस शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. उनके अलावा टीम की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट, लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन और ऑफ स्पिनर चार्ली डीन ने भी 2-2 विकेट चटकाए.

5 तारीख को महामुकाबला

5 अक्टूबर रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर हाईवोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद है. विमेंस वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में एक बार फिर हैंडशेक मामले का विवाद उठ रहा है.हालांकि, टॉस होते ही इस चीज की क्लियरटी मिल जाएगी. बता दें कि भारत ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की थी. वहीं, पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला किसकी झोली में जाता है.

