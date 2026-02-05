WPL में नया रिकॉर्ड... फाइनल में पहली बार हुआ ऐसा, बदल गया पूरा इतिहास

Advertisement
दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बीच विमेंस प्रिमियर लीग का फाइनल खेला जा रहा है. अपना चौथा आईपीएल फाइनल खेल रही दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तबाही मचा कर रख दिया है.बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रिमियर लीग के फाइनल का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 203 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:49 PM IST
दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बीच विमेंस प्रिमियर लीग का फाइनल खेला जा रहा है. यह मुकबला गुजरात के बड़ोदरा में कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जा रहा है. WPL इतिहास का चौथा फाइनल खेल रही दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तबाही मचा कर रख दिया है. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने विमेंस प्रिमियर लीग में नया कीर्तिमान कायम कर दिया है. बता दें कि दिल्ली ने विमेंस प्रिमियर लीग के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. ये WPL इतिहास के फाइनल का सबसे बड़ा टोटल है . टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में महज 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 203 रन लगा दिए हैं. दिल्ली की तरफ से जेमिमा रॉड्रिग्स  ने ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली और आखिर में बची कसर को पूरी करते हुए हेनरी ने15 गेंदों 35 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया और अब आरसीबी के सामने खिताब जीतने के लिए 204 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य की जरुरत होगी.

जेमिमा की धुआंधार पारी

जेमिमा रॉड्रिग्स और लौरा वॉलवार्ट के तूफानी पारियों की बदौलत दिल्ली को जबरदस्त शुरुआत मिली. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद शानदार रही थी. विकेटकीपर बल्लेबाज लेजली ली ने शानदार शुरुआत दी और 30 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए. इसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर घुलाई हुई. जेमिमा रॉड्रिग्स और लौरा वॉलवार्ट ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया. जिसमें लौरा ने 25 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के की मदद से 44 रनों की तूफानी पारी खेली और जेमिमा ने 37 गेंदों में 8 चौके की मदद से शानदार 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली.

चिनले हैनरी का तूफान

जेमिमा और लोरा के झटके से अभी आरसीबी सही से उबरी भी नहीं थी कि आखिरी के ओवरों में चिनले हैनरी ने ताबड़तोड़ परी खेल डाली. हेनरी ने आते संग ही क्लच कर दिया और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए महज 15 गेंदों मे ं35 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम का स्कोर 203 रन पहुंचाने में अहम योगदान दिया. हेनरी ने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और 2 गगनचुंबी छ्क्के लगाए और इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 233.89 का रहा. उनके सामने आरसीबी की गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आई.

दिल्ली ने रच दिया इतिहास

दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रिमियर लीग के इतिहास में तूफान मचा कर रख दिया. बता दें कि आजतक के विमेंस प्रिमियर लीग के फानल में किसी भी टीम ने 200 का आंकड़ा नहीं छुआ था. लेकिन, आज दिल्ली की महिलाओं ने शानदार बल्लेबाजी करते  हुए इतिसास उलट-पलट कर रख दिया. इसी के साथ पहली बार विमेंस प्रिमियर लीग में किसी टीम ने फाइनल में 200+ का आंकड़ा छू लिया. अब देखना दिलचस्प होगा खिताब किसके नाम होगा.

