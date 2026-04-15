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Hindi Newsक्रिकेट19 साल बाद हुआ ऐसा... IPL 2026 में इस टीम पर लगा शर्मनाक दाग, क्या सीजन के बीच बदल जाएगा कप्तान?

19 साल बाद हुआ ऐसा... IPL 2026 में इस टीम पर लगा शर्मनाक दाग, क्या सीजन के बीच बदल जाएगा कप्तान?

IPL 2026: आईपीएल 2026 में जीत के लिए तरस रही कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. ये कलंक अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में लगा है. IPL के 19 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब केकेआर किसी सीजन की शुरुआती 5 मैचों में से एक में भी जीत नहीं हासिल कर सकी है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:23 PM IST
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IPL 2026 में इस टीम पर लगा शर्मनाक दाग (PHOTO- IPLT20,COM)
IPL 2026 में इस टीम पर लगा शर्मनाक दाग (PHOTO- IPLT20,COM)

IPL 2026: आईपीएल 2026 का कारवां अब 23 मैचों तक पहुंच चुका है, लेकिन 10 में से एक टीम ऐसी है, जिनके लिए अभी तक का सफर बिल्कुल यादगार नहीं रहा है. हम बात कर रहे हैं 3 बार की चैंपियन टीम केकेआर की, जिन्होंने इस सीजन जीत का स्वाद नहीं चखा है. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और 4 में हार का सामना करना पड़ा है. पंजाब किंग्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला गया मैच बारिश की वजह से धुल गया था. केकेआर फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पायदान पर है.

आईपीएल 2026 में जीत के लिए तरस रही कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. ये कलंक अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में लगा है. IPL के 19 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब केकेआर किसी सीजन की शुरुआती 5 मैचों में से एक में भी जीत नहीं हासिल कर सकी है.

रहाणे की कप्तानी में KKR पर लगा कलंक!

मंगलवार को चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ केकेआर को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए थे, जिसके जवाब में KKR 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी. इस हार के बाद टीम पर शर्मनाक दाग लग गया. बता दें कि आईपीएल सीजन में केकेआर की इससे पहले की सबसे खराब शुरुआत 2009 में हुई थी. 2009 के आईपीएल सीजन में केकेआर शुरुआती पांच मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल कर पाई थी और पूरे सीजन में 14 मैचों में सिर्फ 3 जीत के साथ सीजन खत्म किया था.

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एक सीजन के पहले 5 आईपीएल मैचों में जीत हासिल न कर पाने वाली टीमें

डेक्कन चार्जर्स (2012) – 5 हार
मुंबई इंडियंस (2014) – 5 हार
मुंबई इंडियंस (2022) – 8 हार
कोलकाता नाइट राइडर्स (2026) – 4 हार, 1 मैच का कोई नतीजा नहीं

बता दें कि आईपीएल सीजन में सबसे खराब शुरुआत का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है. इंडियन प्रीमियर लीग के 2022 संस्करण में, एमआई ने अपने शुरुआती आठों मैच हार गए थे.

यह भी पढ़ें: RCB vs LSG: ₹34,00,00,00,00,000 बनाम ₹17,70,00,00,000... संजीव गोयनका या अनन्या बिड़ला? संपत्ति की 'महाजंग' में कौन आगे?

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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