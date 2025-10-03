Advertisement
47 साल में पहली बार... शुभमन गिल ने किया सुनील गावस्कर जैसा काम, सौरव गांगुली-विराट कोहली और रोहित शर्मा भी रहे फेल

India vs West Indies: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले की पहली पारी में 50 रन बनाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:34 AM IST
47 साल में पहली बार... शुभमन गिल ने किया सुनील गावस्कर जैसा काम, सौरव गांगुली-विराट कोहली और रोहित शर्मा भी रहे फेल

India vs West Indies: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले की पहली पारी में 50 रन बनाए. गिल ने ओपनर केएल राहुल के साथ मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी की और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा. ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़ी खेलेंगे, लेकिन भारतीय कप्तान अर्धशतक लगाने के बाद पवेलियन लौट गए.

गावस्कर की लिस्ट में गिल

शुभमन ने मैच के दूसरे दिन शुक्रवार (3 अक्टूबर) को भारतीय पारी के 56वें ओवर में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पिएरे की गेंद पर एक रन लेकर करियर की आठवीं फिफ्टी की. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वह घरेलू मैदान पर पहली बार कप्तानी करते हुए पहली ही पारी में 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले भारत के दूसरे कैप्टन बन गए. उनसे पहले महान सुनील गावस्कर ने ऐसा किया था.

ये भी पढ़ें: 100 शतक या 34357 रन नहीं... सचिन तेंदुलकर का वो महान रिकॉर्ड, जिसे विराट कोहली-रोहित शर्मा भी नहीं तोड़ पाए

47 साल में पहली बार

पूर्व कप्तान गावस्कर बतौर कप्तान घरेलू धरती पर पहली पारी में 50 या उससे अधिक रन 1978 में बनाए थे. उन्होंने कोलकाता में 205 रन की पारी खेली थी. संयोग से उनके सामने भी वेस्टइंडीज की ही टीम थी. अब गिल ने कुछ वैसा ही किया, लेकिन वह गावस्कर जैसी बड़ी पारी नहीं खेल पाए. भारत के लिए 47 साल में पहली बार किसी कप्तान ने घरेलू धरती पर पहली ही पारी में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है.

ये भी पढ़ें: ​टेस्ट क्रिकेट का सबसे खूंखार बल्लेबाज! 57 बॉल में शतक का अटूट रिकॉर्ड, 819 विकेट लेने वाले की निकाली थी हेकड़ी

राहुल के साथ की बड़ी साझेदारी

गिल 57वें ओवर में विपक्षी कप्तान रोस्टन चेज की गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स को कैच दे बैठे. उन्होंने 100 गेंदों का सामना किया और 4 चौके लगाए. गिल ने आउट होने से पहले केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की. गिल से पहले यशस्वी जायसवाल 36 और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हुए. वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में 162 रन बनाए थे. भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Shubman Gill

;