IND vs AFG 2nd ODI: भारत ने बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. भारत के इसी के साथ ही तीन मैचों की इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच शनिवार 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा.
अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने मिलकर एक ऐसा महारिकॉर्ड बनाया, जिसे भारत के 52 साल के ODI इतिहास में कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है. यहां तक कि ODI में सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने वाले भारत के टॉप-3 बल्लेबाज भी इस रिकॉर्ड से काफी दूर हैं.
सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी यह महारिकॉर्ड नहीं बना पाए हैं. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में, भारत ने कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत 49.5 ओवर में 402 रन बनाए और फिर अफगानिस्तान को 44.3 ओवर में 232 रनों पर ऑल आउट कर दिया.
दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल ने शानदार पारी खेलते हुए 110 गेंदों में 154 रन बनाए, जिसमें 22 चौके और दो छक्के शामिल थे. वहीं, ईशान किशन ने सिर्फ 79 गेंदों में 125 रन जड़े, जिसमें 14 चौके और सात छक्के शामिल थे. चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए ईशान किशन को अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 71 गेंदें लगीं, जबकि शुभमन गिल ने 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.
13 जुलाई 1974 को लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला ODI मैच खेलने के बाद से भारत ने 1,077 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन बुधवार (17 जून) को पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही वनडे मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने 80 या उससे कम गेंदों में शतक बनाए. शुभमन गिल और ईशान किशन ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 140 गेंदों में 224 रनों की साझेदारी की, जिससे भारत वनडे में आठवीं बार 400 रनों का आंकड़ा पार कर सका. 402 रनों के कुल स्कोर के साथ, भारत ने वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा बार 400 या उससे ज्यादा रन बनाने के मामले में साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. अब दोनों ही टीमें आठ-आठ बार यह कारनामा कर चुकी हैं.