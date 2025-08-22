ODI क्रिकेट के 54 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ये चमत्कार, इस बल्लेबाज ने कर दिया बड़ा अजूबा

Australia vs South Africa ODI Match : साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीत्ज्के ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा. उन्होंने 88 रनों की शानदार पारी खेलकर कंगारू गेंदबाजों को जमकर परेशान किया. इस पारी के दौरान ब्रीत्ज्के ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया. यह उनके करियर का लगातार चौथा 50+ स्कोर था. वह करियर के पहले चार मैचों में लगातार चार बार 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए.

इस मामले में कर ली सिद्धू की बराबरी

ब्रीत्ज्क ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए. ब्रीत्ज्के ने अपने करियर की शुरुआती चार पारियों में चार 50+ स्कोर बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू के रिकॉर्ड की बराबरी भी की. पूर्व भारतीय बल्लेबाज सिद्धू ने 1987 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपनी शुरुआती चार पारियों में क्रमशः 73 (बनाम ऑस्ट्रेलिया), 75 (बनाम न्यूजीलैंड), 51 (बनाम ऑस्ट्रेलिया) और 55 (बनाम जिम्बाब्वे) रन बनाए थे. सिद्धू ने 5 मैचों की 4 पारियों में ऐसा किया था. उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने तीसरे मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था.

पहले ही मैच में ठोका था शतक

ब्रीत्ज्के के लिए यह एक और मील का पत्थर था, क्योंकि उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही शतक जड़ा था और उसके बाद लगातार तीन पारियों में 50+ स्कोर बनाए हैं. वह इस साल की शुरुआत में लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 150 रनों के साथ वनडे डेब्यू पर सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुके हैं.

मैथ्यू ब्रीत्ज्के के अब तक के पहले चार वनडे मैच:

150(148) बनाम न्यूजीलैंड, लाहौर

83(84) बनाम पाकिस्तान, कराची

57(56) बनाम ऑस्ट्रेलिया, केर्न्स

88(78) बनाम ऑस्ट्रेलिया, मैके

एक और रिकॉर्ड ब्रीत्ज्के के नाम

26 वर्षीय इस बल्लेबाज ने अब अपने शुरुआती चार वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने 378 रनों के साथ तेम्बा बावुमा (280) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

वनडे की पहली 4 पारियों में सर्वाधिक रन:

378 – मैथ्यू ब्रीत्ज्के (दक्षिण अफ्रीका)

280 – टेम्बा बावुमा (दक्षिण अफ्रीका)

279 – एलन लंब (इंग्लैंड)