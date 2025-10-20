Advertisement
70 साल में पहली बार... 38 साल के क्रिकेटर ने टेस्ट में किया डेब्यू, कौन है पाकिस्तान का ये नया अफरीदी?

Who is Asif Afridi: पाकिस्तान क्रिकेट में एक और अफरीदी की एंट्री हुई है. शाहिद अफरीदी, शाहीन अफरीदी और अब्बास अफरीदी के बाद आसिफ अफरीदी को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिला है. सोमवार को रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी को टेस्ट कैप सौंपी गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 20, 2025, 01:03 PM IST
70 साल में पहली बार... 38 साल के क्रिकेटर ने टेस्ट में किया डेब्यू, कौन है पाकिस्तान का ये नया अफरीदी?

Pakistan Cricketer Asif Afridi Age: पाकिस्तान क्रिकेट में एक और अफरीदी की एंट्री हुई है. शाहिद अफरीदी, शाहीन अफरीदी और अब्बास अफरीदी के बाद आसिफ अफरीदी को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिला है. सोमवार को रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी को टेस्ट कैप सौंपी गई. उन्होंने 38 साल और 299 दिन की उम्र में पहला टेस्ट मैच खेला है. वह लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और अगर उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिलता तो कुछ महीनो के बाद संन्यास ले लेते.

70 सालों में पहली बार

आसिफ अफरीदी पिछले 70 सालों में क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले देश के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. 1955 में भारत के खिलाफ मीरां बख्श ने भारत के खिलाफ लाहौर में 47 साल और 284 दिन की आयु में पहल टेस्ट मैच खेला था.

अबरार अहमद के ऊपर दी गई तरजीह

संयोग से आसिफ अफरीदी को टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने टेस्ट कैप दी और उन्होंने प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज हसन अली की जगह ली. सीरीज में 1−0 से आगे चल रहे मेजबान पाकिस्तान ने नियमित स्पिनरों नोमान अली और साजिद खान के साथ जोड़ी बनाने के लिए लेग स्पिनर अबरार अहमद पर आसिफ अफरीदी को वरीयता दी. घरेलू सर्किट में उनके लगातार प्रदर्शन के बाद अफरीदी को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.

कौन हैं आसिफ अफरीदी?

पेशावर के क्रिकेटर आसिफ अफरीदी ने अब तक 57 फर्स्ट क्लास मैचों में 95 पारियों में 13 बार पांच विकेट लेने के साथ 198 विकेट लिए हैं.  घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के कारण PCB ने अफरीदी पर एक बार छह महीने का प्रतिबंध लगाया था. उन्हें एक साल के प्रतिबंध में से छह महीने पूरे करने के बाद PCB द्वारा वापस खेलने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, उनके प्रतिबंध में ढील देने का कोई कारण नहीं बताया गया है.

ये भी पढ़ें: 26 छक्के... 36 चौके और 498 रन, ODI में बना नामुमकिन जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड! 3 शतक से गूंजा क्रिकेट जगत

पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

मीरां बख्श (47 साल, 284 दिन)- खिलाफ भारत- लाहौर- 29 जनवरी 1955
आमिर इलाही (44 साल, 45 दिन)- खिलाफ भारत- दिल्ली- 16 अक्टूबर 1952
आसिफ अफरीदी (38 साल, 299 दिन)- खिलाफ दक्षिण अफ्रीका- रावलपिंडी- 20 अक्टूबर 2025
ताबिश खान (36 साल, 146 दिन)- खिलाफ जिम्बाब्वे- हरारे- 7 मई 2021
गुल मोहम्मद (34 साल, 362 दिन)- खिलाफ ऑस्ट्रेलिया- कराची- 11 अक्टूबर 1956

ये भी पढ़ें: 51, 55*, 87*... ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाला भारत का वो महान खिलाड़ी, जिसने 3 मैचों में मचाई तबाही

FAQ: 

1. टेस्ट में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर कौन हैं?

उत्तर: टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड जेम्स सथरटन के नाम है. सथरटन 15 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के लिए अपना पहला टेस्ट खेलते समय 49 साल और 119 दिन के थे.

2. 21 वीं सदी में टेस्ट डेब्यू करने वाला सबसे ज्यादा उम्र का खिलाड़ी कौन है?

उत्तर: 1 जनवरी 2000 के बाद टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी एड जॉयस हैं. वह 11 मई 2018 को पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड के लिए अपना पहला टेस्ट खेलते समय 39 साल और 231 दिन के थे. आसिफ अफरीदी (38 साल, 299 दिन) 21वीं सदी में टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.

3. पाकिस्तान के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं?

उत्तर: मीरां बख्श पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं. 1955 में भारत के खिलाफ मीरां बख्श ने भारत के खिलाफ लाहौर में 47 साल और 284 दिन की आयु में पहल टेस्ट मैच खेला था.

