75 साल में पहली बार... टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस स्टेडियम का हो गया कायाकल्प, दशकों की मुराद पूरी

T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. कोलंबो में सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) ग्राउंड ने टूर्नामेंट से पहले एक नया अध्याय शुरू किया है. स्टेडियम के 75 साल के इतिहास में पहली बार फ्लडलाइट्स लगाई गई हैं. इस अपग्रेड से यह मशहूर जगह एक इंटरनेशनल डे-नाइट एरिना बन गई है. यह श्रीलंका का ऐसा पांचवां स्टेडियम बन गया है.

पाकिस्तान-नीदरलैंड के बीच होगा मैच

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पांच मैचों की मेजबानी करेगा. इसकी शुरुआत 7 फरवरी को टूर्नामेंट के पहले दिन पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स मैच से होगी. फ्लडलाइट्स लगने के बाद यह जगह अब कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रंगिरी दंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम और हंबनटोटा के महिंदा राजपक्षे इंटरनेशनल स्टेडियम के साथ उन ग्राउंड्स में शामिल हो गई है जो लाइट्स में इंटरनेशनल मैच करवा सकते हैं.

1982 में पहली बार हुआ था वनडे मैच

यह डेवलपमेंट खास तौर पर श्रीलंका के क्रिकेट इतिहास से जुड़े इस ग्राउंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ने 1982 में देश का पहला आधिकारिक वनडे इंटरनेशनल मैच होस्ट किया था और यह खेल की गवर्निंग बॉडी श्रीलंका क्रिकेट (SLC) का हेडक्वार्टर भी है. श्रीलंका क्रिकेट के कोषाध्यक्ष सुजीवा गोदालियाड्डा ने कहा कि लाइटिंग सिस्टम को इंटरनेशनल खेलने और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक LED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है. यह सेटअप खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों सभी के लिए साफ विजिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है.

छह टावरों के रोशनी से होगा जगमग

छह हाई-मास्ट टावरों पर कुल 630 LED फ्लडलाइट फिक्स्चर लगाए गए हैं. यह सिस्टम एक एडवांस्ड लाइटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म द्वारा सपोर्टेड है जो कई ऑपरेटिंग मोड को सक्षम बनाता है. इसमें बड़े इवेंट्स के दौरान दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए डायनामिक लाइटिंग सीन शामिल हैं. फ्लडलाइट्स के अलावा सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ने ग्लोबल टूर्नामेंट से पहले कई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड भी किए हैं. इनमें बेहतर ड्रेसिंग रूम, आईसीसी मैच अधिकारियों के लिए नए ऑफिस, डेडिकेटेड ब्रॉडकास्टर कंट्रोल और कमेंट्री रूम और अपग्रेडेड VIP व्यूइंग बॉक्स शामिल हैं.