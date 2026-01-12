Advertisement
trendingNow13071968
Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा... मोहम्मद नबी के साथ बैटिंग कर बेटे ने मचाया गदर, तोड़े पिता के 3 रिकॉर्ड्स

क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा... मोहम्मद नबी के साथ बैटिंग कर बेटे ने मचाया गदर, तोड़े पिता के 3 रिकॉर्ड्स

Mohammad Nabi-Hassan Eisakhil: कहते हैं 'पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं.' अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद नबी के बेटे पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है. बचपन से ही वो पिता की तरह क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे और आज वो दिन आ ही गया जब दुनिया ये बोल रही है कि मोहम्मद नबी का बेटा तो अपने पिता से भी खतरनाक बल्लेबाजी करता है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहम्मद नबी के साथ बैटिंग कर बेटे ने मचाया गदर, तोड़े पिता के 3 रिकॉर्ड्स
मोहम्मद नबी के साथ बैटिंग कर बेटे ने मचाया गदर, तोड़े पिता के 3 रिकॉर्ड्स

Mohammad Nabi-Hassan Eisakhil: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो भाई को साथ में बैटिंग कर तबाही मचाते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन उच्च स्तर पर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मैच में पिता और बेटा साथ में बैटिंग करते दिखे. ये ऐतिहासिक लम्हा किसी अजूबे से कम नहीं है और दुनियाभर में बाप-बेटे की शानदार जोड़ी की चर्चा हो रही है. दिलचस्प बात ये है कि यहां बेटे ने पिता के साथ बैटिंग भी की और उन्हीं के रिकॉर्ड्स भी तोड़े.

कहते हैं 'पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं.' अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद नबी के बेटे पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है. बचपन से ही वो पिता की तरह क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे और आज वो दिन आ ही गया जब दुनिया ये बोल रही है कि मोहम्मद नबी का बेटा तो अपने पिता से भी खतरनाक बल्लेबाजी करता है.

बेटे के साथ खेले मोहम्मद नबी

Add Zee News as a Preferred Source

ये दिलचस्प नजारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 11 जनवरी को नोआखली एक्सप्रेस और ढाका कैपिटल्स के बीच हुए मैच में देखने को मिला. पेशेवर क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर पर पिता और बेटे की जोड़ी को साथ में बैटिंग करते देख क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई. मोहम्मद नबी और उनके बेटे  BPL में नोआखली एक्सप्रेस टीम का हिस्सा हैं. ढाका कैपिटल्स के खिलाफ मैच में हसन ईसाखिल ओपनिंग करने उतरे. उन्होंने सौम्य सरकार के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 101 रनों की शानदार पार्टनरशिप की. इसके बाद सौम्य सरकार आउट हुए और उनके पीछे-पीछे दो और खिलाड़ी पवेलियन लौट गए. 3 विकेट गिरने के बाद वो ऐतिहासिक लम्हा आया. 

बेटे हसन ईसाखिल ने पिता मोहम्मद नबी का क्रीज पर स्वागत किया. इस दौरान अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर थोड़े भावुक भी हुए. पिता-बेटे की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की और नोआखली एक्सप्रेस को जीत दिलाने में दोनों का अहम रोल रहा.

हसन ईसाखिल ने तोड़े पिता के रिकॉर्ड्स

नोआखली एक्सप्रेस की तरफ से ओपनिंग करते हुए हसन ईसाखिल ने 60 गेंदों पर 92 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. अपनी इनिंग के दौरान उन्होंने सौम्य सरकार के साथ मिलकर 101 रनों की साझेदारी की. नोआखली एक्सप्रेस का ये किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी. इससे पहले हसन के पिता मोहम्मद नबी ने हैदर अली के साथ 90 रनों की साझेदारी निभाई थी. 

92 रनों की शानदार पारी के दौरान हसन ईसाखिल ने 5 छक्के लगाए. इसके साथ ही वो T20 में नोआखली एक्सप्रेस की तरफ से सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. इससे साथ ही उन्होंने पिता समेत 3 बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 3-3 छक्के लगाए थे. इसके अलावा हसन ने इस पारी के दौरान 58 रन सिर्फ चौके-छक्के से लगाए. उनके पिता ने एक पारी के दौरान 22 रन चौके-छक्के से जड़े थे.

ये भी पढ़ें: भारत की 'सुपर वुमन'... हवा में तैरकर बचाए 4 रन, अनुष्का शर्मा की करिश्माई फील्डिंग से जीती गुजरात जायंट्स

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Mohammad Nabi

Trending news

राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर