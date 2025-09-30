Advertisement
क्रिकेट इतिहास में पहली बार... नेपाल ने 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन की बजाई बैंड, जीत ली टी20 सीरीज

Nepal vs West Indies T20I Series: नेपाल क्रिकेट टीम ने सोमवार (29 सितंबर) को शारजाह में इतिहास रच दिया. उसने तीन टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 90 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही नेपाल ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, जो पहले कभी नहीं हुआ था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:10 AM IST
Nepal vs West Indies T20I Series: नेपाल क्रिकेट टीम ने सोमवार (29 सितंबर) को शारजाह में इतिहास रच दिया. उसने तीन टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 90 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही नेपाल ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, जो पहले कभी नहीं हुआ था. उसने पहली बार क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में आईसीसी के पूर्ण-सदस्य देश के खिलाफ सीरीज जीती है. इससे पहले नेपाल ने पहले मैच में 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन को 19 रन से हरा दिया. वह वेस्टइंडीज पर टी20 में उसकी पहली जीत थी. 

नेपाल ने रचा इतिहास

2014 से टी20 इंटरनेशनल में नेपाल की यह सिर्फ नौवीं सीरीज थी. उसने इससे पहले यूएई, मलेशिया, अमेरिका और केन्या के खिलाफ जीत हासिल की थी. किसी पूर्ण सदस्य के खिलाफ उसे पहली बार सीरीज खेलने का मौका मिला और नेपाल ने इतिहास रच दिया. यह दबदबे वाली जीत 'मेन्स इन रेड' के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई.

वेस्टइंडीज के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

नेपाल के कप्तान रोहित पोडैल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 173 रन बनाए. उसके लिए आसिफ शेख ने 47 गेंद पर 68 और संदीप जोरा ने 39 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली. इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट हो गई. यह पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल में किसी एसोसिएट टीम के खिलाफ एक पूर्ण-सदस्य टीम का सबसे कम टोटल है. पिछला रिकॉर्ड 2014 टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के नाम था. तब इंग्लिश टीम 88 रनों पर सिमट गई थी. 

ये भी पढ़ें: आज से वर्ल्ड कप का रोमांच...8 टीमें, 31 मैच और एक ट्रॉफी, जान लें शेड्यूल-स्क्वॉड और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

नेपाल ने नाम खास कीर्तिमान

नेपाल की 90 रन की जीत पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल में एक पूर्ण-सदस्य टीम पर एक सहयोगी टीम द्वारा जीत का सबसे बड़ा अंतर भी बन गई है. नेपाली टीम ने 2016 में जिम्बाब्वे पर अफगानिस्तान की 81 रन की जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. 174 रनों का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज नेपाल के गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करता रहा. मोहम्मद आदिल आलम ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. वेस्टइंडीज के लिए जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 21 रन बनाए. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 30 सितंबर को खेला जाएगा.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Nepal Cricket teamNepal vs West Indies

;