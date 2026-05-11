53 मैचों में बना 1000 छक्कों का अंसभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहली बार हुआ ये ऐतिहासिक करिश्मा, त्राहि-त्राहि करते नजर आए गेंदबाज

IPL के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है, जिसने रिकॉर्ड-बुक को हिलाकर रख दिया है. गेंदबाजों पर बल्लेबाज बहुत ज्यादा हावी रहे. छक्कों की ऐसी सुनामी आई कि गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच रविवार 10 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान IPL 2026 सीजन में कुल 1000 छक्के पूरे हो गए.

53 मैचों में बना 1000 छक्कों का अंसभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी एक सीजन के 53 मैचों में ही 1000 छक्के पूरे हो गए हैं. इस तरह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है. IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी सीजन में 55 से भी कम मैचों में 1,000 छक्के लगे हैं. IPL के किसी भी सीजन में 1000 छक्के पूरे करने के लिए सबसे कम मैचों का पिछला रिकॉर्ड साल 2024 में बना था, तब 57 मैचों में यह आंकड़ा पार हुआ था.

त्राहि-त्राहि करते नजर आए गेंदबाज

IPL 2026 में 1000 छक्कों का महारिकॉर्ड उर्विल पटेल की शानदार पारी के दौरान बना था. उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के स्पिनर दिग्विजय राठी की 4 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौका जड़ा था. उर्विल पटेल ने उनमें से आखिरी छक्का डीप मिड-विकेट के ऊपर से मारा गया, जो 98 मीटर दूर जाकर बाउंड्री के पार गिरा और इसी छक्के के साथ यह महारिकॉर्ड बना.

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मैच में कुल 27 छक्के

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच हुए इस मैच में कुल 27 छक्के लगे. इनमें से 6 छक्के लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने अपनी रिकॉर्ड-तोड़ पारी के दौरान लगाए थे. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए उर्विल पटेल ने 8 छक्के जड़े.

उर्विल पटेल ने पहली 8 गेंदों में 6 छक्के जड़े

उर्विल पटेल ने अपनी पारी के दौरान पहली 8 गेंदों में 6 छक्के जड़े, जो एक IPL रिकॉर्ड है. उर्विल पटेल ने 23 गेंद पर 65 रन की पारी खेली. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के दिए 204 रनों का लक्ष्य को 19.2 ओवर में हासिल कर लिया. इसके बाद शिवम दुबे ने अंत में लगातार दो छक्कों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 विकेट से जीत दिला दी.