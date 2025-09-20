एशिया कप के बीच बना 400 रन का महारिकॉर्ड, भारत के खिलाफ पहली बार हुआ ये करिश्मा
Advertisement
trendingNow12930164
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप के बीच बना 400 रन का महारिकॉर्ड, भारत के खिलाफ पहली बार हुआ ये करिश्मा

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने इतिहास रच दिया है. भारतीय महिला टीम के खिलाफ वनडे में 400 रन का टोटल बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन गई है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में यह करिश्मा किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप के बीच बना 400 रन का महारिकॉर्ड, भारत के खिलाफ पहली बार हुआ ये करिश्मा

भारतीय पुरुष टीम एशिया कप में जलवा बिखेर रही है. ओमान को अपने आखिरी ग्रुप मैच में 21 रन से धूल चटाकर भारत ने सुपर-4 के लिए हुंकार भरी. सुपर-4 में भारत की पहली टक्कर 21 सितंबर को पाकिस्तान से है. इससे पहले टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 400 रनों का एक महारिकॉर्ड बनाया, जो पहले कभी नहीं बना. दरअसल, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया. 20 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच वनडे सीरीज का तीसरा व आखिरी मुकाबला खेला गया, जिसमें कई रिकॉर्ड बने.

पहली बार बना 400 रन का ये महारिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें दो मैचों के बाद 1-1 से बराबर वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेलने उतरीं. सीरीज के इस आखिरी और निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 412 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. 400 रन का आंकड़ा छूते ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एक महारिकॉर्ड बना दिया. दरअसल, महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के खिलाफ 400 रन का स्कोर बनाने वाली इतिहास की पहली टीम बन गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के खिलाफ सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम के खिलाफ वनडे में सबसे बड़े स्कोर का अपना ही पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा. इससे पहले भारतीय महिला टीम के खिलाफ वनडे में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम था. ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में एक मैच में 371 रन बनाए थे. अब ऑस्ट्रेलिया ने 412 रन बनाकर अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर लिया. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के पास वनडे में अपने सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था, लेकिन टीम बराबरी पर पहुंचकर ऑलआउट हो गई. बता दें कि 412 रन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का वनडे में सबसे बड़ा टोटल है. भारत के खिलाफ यह रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में डेनमार्क के खिलाफ बनाए गए इतने ही बड़े स्कोर की बराबरी की.

बेथ मूनी का तूफानी शतक

ऑस्ट्रेलिया ने यह रिकॉर्ड बेथ मूनी के तूफानी शतक की बदौलत बनाए. मूनी में महिला वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक लगाने हुए सिर्फ 75 गेंदों में 138 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 23 चौके और एक छक्का जड़ा. उनके अलावा जॉर्जिया वॉल ने 81 रन की पारी खेली. एलिस पेरी 68 रन बनाकर आउट हुईं. भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. रेणुका सिंह और राधा यादव को दो-दो विकेट मिले. क्रांति गौड़ ने एक शिकार किया. ऑस्ट्रेलिया की टीम 47.5 ओवर में 412 रन पर आउट हुई.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

India vs Australiaaus w vs ind w 3rd ODI

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;