T20I में पहली बार...मोहम्मद नबी ने 5 छक्के से रचा इतिहास, डेविड मिलर-मिस्बाह उल हक और सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड भी ध्वस्त
Advertisement
trendingNow12928247
Hindi Newsक्रिकेट

T20I में पहली बार...मोहम्मद नबी ने 5 छक्के से रचा इतिहास, डेविड मिलर-मिस्बाह उल हक और सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड भी ध्वस्त

Asia Cup Mohammad Nabi: अफगानिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच में श्रीलंका से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. उसे सुपर-4 में पहुंचने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना था, लेकिन टीम को सफल नहीं हो पाई. यहां तक कि 40 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी की तूफानी फिफ्टी भी टीम के काम नहीं आई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20I में पहली बार...मोहम्मद नबी ने 5 छक्के से रचा इतिहास, डेविड मिलर-मिस्बाह उल हक और सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड भी ध्वस्त

Asia Cup Mohammad Nabi: अफगानिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच में श्रीलंका से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. उसे सुपर-4 में पहुंचने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना था, लेकिन टीम को सफल नहीं हो पाई. यहां तक कि 40 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी की तूफानी फिफ्टी भी टीम के काम नहीं आई. इस दिग्गज ऑलराउंडर ने 22 गेंदों पर 60 रन बनाकर टीम को 169 रनों के स्कोर तक पहुंचाया. श्रीलंका ने 18.4 ओवरों में 4 विकेट पर 171 रन बनाकर मैच को जीत लिया.

नबी ने एक ओवर में ठोके 5 छक्के

नबी ने छह छक्के और तीन चौके लगाए. 18वें ओवर के अंत तक नबी ने सिर्फ 10 गेंदों में 14 रन बनाए थे, लेकिन अंतिम दो ओवरों में उन्होंने 46 रन बनाए. राशिद खान की अगुवाई वाली अफगान टीम 79-6 से 169 तक पहुंच गई. नबी और नूर अहमद के बीच आठवें विकेट के लिए 17 गेंदों में 59 रनों की साझेदारी हुई. इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान इंटरनेशनल के कई रिकॉर्ड तोड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 इंटरनेशनल में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा रन

नबी ने श्रीलंका के दुनिथ वेलालागे के आखिरी ओवर में 31 रन बनाए, जिसमें पहली पांच गेंदों पर पांच छक्के शामिल थे. हालांकि, वह छठी गेंद पर इतिहास रचने से चूक गए और सिर्फ एक रन ही बना सके. यह टी20 इंटरनेशनल में एक पूर्ण सदस्य के खिलाफ एक पारी के अंतिम ओवर में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने 20वें ओवर में 30 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे. नबी ने इस मामले में डेविड मिलर-मार्लन सैमुअल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: ​एक्शन में जय शाह की टीम, ड्रामेबाज पाकिस्तान पर होगी कार्रवाई! खुल गई पीसीबी की पोल

मिलर-सैमुअल्स के नाम था ये रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के मिलर ने 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ 20वें ओवर में 28 रन ठोके थे. वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुअल्स ने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 28 और भारत के ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में 27 रन जड़े थे. टेस्ट न खेलने वाले देशों के खिलाड़ियों में केवल नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अंतिम ओवर में बेहतर प्रदर्शन किया है, जब उन्होंने 2024 में एक मैच के दौरान कतर के खिलाफ 20वें ओवर में छह छक्के लगाए थे.

बाल-बाल बच गया क्रिस गेल का अनोखा रिकॉर्ड

नबी किसी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ टी20 में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल पहले स्थान पर है. गेल ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 साल 194 दिन की आयु में अर्धशतक जड़ा था. नबी ने 40 साल 260 दिन की आयु में ऐसा किया है. वह श्रीलंका के खिलाफ 40 से ज्यादा की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

ये भी पढ़ें: एशिया कप सुपर-4 में कब किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? 2 दिन बाद पाकिस्तान से टक्कर, नोट कर लें शेड्यूल

एशिया कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर

नबी एशिया कप के इतिहास में किसी भी फॉर्मेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक का रिकॉर्ड तोड़ा. टी20 फॉर्मेट में यह रिकॉर्ड तिलकरत्ने दिलशान के नाम था. नबी 40 की उम्र पार करने के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. मिस्बाह ने 39 साल 284 दिन की आयु में श्रीलंका के खिलाफ 2014 में एशिया कप में वनडे मैच के दौरान ऐसा किया था. टी20 फॉर्मेट की बात करें तो श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने 2016 में 39 साल 142 दिन की आयु में पाकिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia CupMohammad NabiAfghanistan vs Sri Lanka

Trending news

दिल्ली दंगा: SC में सुनवाई आज, क्या उमर खालिद को मिलेगी बेल? 53 लोगों की हुई थी मौत
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC में सुनवाई आज, क्या उमर खालिद को मिलेगी बेल? 53 लोगों की हुई थी मौत
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
;