T20I में पहली बार...मोहम्मद नबी ने 5 छक्के से रचा इतिहास, डेविड मिलर-मिस्बाह उल हक और सनथ जयसूर्या का रिकॉर्ड भी ध्वस्त

Asia Cup Mohammad Nabi: अफगानिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच में श्रीलंका से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. उसे सुपर-4 में पहुंचने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना था, लेकिन टीम को सफल नहीं हो पाई. यहां तक कि 40 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी की तूफानी फिफ्टी भी टीम के काम नहीं आई. इस दिग्गज ऑलराउंडर ने 22 गेंदों पर 60 रन बनाकर टीम को 169 रनों के स्कोर तक पहुंचाया. श्रीलंका ने 18.4 ओवरों में 4 विकेट पर 171 रन बनाकर मैच को जीत लिया.

नबी ने एक ओवर में ठोके 5 छक्के

नबी ने छह छक्के और तीन चौके लगाए. 18वें ओवर के अंत तक नबी ने सिर्फ 10 गेंदों में 14 रन बनाए थे, लेकिन अंतिम दो ओवरों में उन्होंने 46 रन बनाए. राशिद खान की अगुवाई वाली अफगान टीम 79-6 से 169 तक पहुंच गई. नबी और नूर अहमद के बीच आठवें विकेट के लिए 17 गेंदों में 59 रनों की साझेदारी हुई. इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान इंटरनेशनल के कई रिकॉर्ड तोड़े.

टी20 इंटरनेशनल में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा रन

नबी ने श्रीलंका के दुनिथ वेलालागे के आखिरी ओवर में 31 रन बनाए, जिसमें पहली पांच गेंदों पर पांच छक्के शामिल थे. हालांकि, वह छठी गेंद पर इतिहास रचने से चूक गए और सिर्फ एक रन ही बना सके. यह टी20 इंटरनेशनल में एक पूर्ण सदस्य के खिलाफ एक पारी के अंतिम ओवर में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने 20वें ओवर में 30 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे. नबी ने इस मामले में डेविड मिलर-मार्लन सैमुअल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

मिलर-सैमुअल्स के नाम था ये रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के मिलर ने 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ 20वें ओवर में 28 रन ठोके थे. वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुअल्स ने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 28 और भारत के ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में 27 रन जड़े थे. टेस्ट न खेलने वाले देशों के खिलाड़ियों में केवल नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अंतिम ओवर में बेहतर प्रदर्शन किया है, जब उन्होंने 2024 में एक मैच के दौरान कतर के खिलाफ 20वें ओवर में छह छक्के लगाए थे.

बाल-बाल बच गया क्रिस गेल का अनोखा रिकॉर्ड

नबी किसी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ टी20 में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल पहले स्थान पर है. गेल ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 साल 194 दिन की आयु में अर्धशतक जड़ा था. नबी ने 40 साल 260 दिन की आयु में ऐसा किया है. वह श्रीलंका के खिलाफ 40 से ज्यादा की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

एशिया कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर

नबी एशिया कप के इतिहास में किसी भी फॉर्मेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक का रिकॉर्ड तोड़ा. टी20 फॉर्मेट में यह रिकॉर्ड तिलकरत्ने दिलशान के नाम था. नबी 40 की उम्र पार करने के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. मिस्बाह ने 39 साल 284 दिन की आयु में श्रीलंका के खिलाफ 2014 में एशिया कप में वनडे मैच के दौरान ऐसा किया था. टी20 फॉर्मेट की बात करें तो श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने 2016 में 39 साल 142 दिन की आयु में पाकिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया था.