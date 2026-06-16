England vs New Zealand 2nd Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 17-21 जून तक लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाएगा. लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम ने 115 रनों से शानदार जीत हासिल की थी. आमतौर पर जब टीम इतने बड़े अंतर से कोई मुकाबला जीतती है तो अगले मैच में प्लेइंग इलेवन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है, लेकिन इंग्लैंड ऐसा करने पर मजबूर है. इंग्लिश टीम को सीरीज के बीच में कप्तान भी बदलना पड़ा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवल में होने वाले दूसरे टेस्ट में अनुभवी खिलाड़ी जो रूट इंग्लैंड की कमान संभालेंगे.
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम के नियमों को तोड़ने के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन पर एक्शन लेते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है. स्टोक्स की गैर-मौजूदगी में जो रूट को स्टैंड-इन कप्तान बनाया गया है. घुटने की समस्या के कारण ओली रॉबिन्सन भी बाहर हो गए हैं.
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इस मैच में 3 खिलाड़ियों का टेस्ट डेब्यू होगा. आईपीएल 2026 में विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे विकेट कीपर बल्लेबाज जोर्डन कॉक्स भी टेस्ट में डेब्यू करने वाले हैं. कॉक्स बतौर बल्लेबाज ये मैच खेलेंगे. वहीं, इंग्लैंड ने विकेट कीपर जेमी स्मिथ की जगह विकेट कीपर जेम्स रेव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. बता दें कि जेमी स्मिथ पिता बनने वाले हैं और इसलिए उन्हें छुट्टी दी गई है. वहीं, तेज गेंदबाज सोनी बेकर भी टेस्ट डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.
बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में अनुभव के नाम पर कुछ ही खिलाड़ी होंगे. 3 प्लेयर्स तो डेब्यू करने वाले हैं, वहीं ओपनर एमिलियो गे और मैथ्यू फिशर अपना दूसरा टेस्ट खेलने वाले हैं.
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI
बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, जेम्स रेव (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, मैथ्यू फिशर, सोनी बेकर
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI
टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग / हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी / ब्लेयर टिकनर, विलियम ओ'रूर्के