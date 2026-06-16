England vs New Zealand 2nd Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 17-21 जून तक लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाएगा. लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम ने 115 रनों से शानदार जीत हासिल की थी. आमतौर पर जब टीम इतने बड़े अंतर से कोई मुकाबला जीतती है तो अगले मैच में प्लेइंग इलेवन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है, लेकिन इंग्लैंड ऐसा करने पर मजबूर है. इंग्लिश टीम को सीरीज के बीच में कप्तान भी बदलना पड़ा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवल में होने वाले दूसरे टेस्ट में अनुभवी खिलाड़ी जो रूट इंग्लैंड की कमान संभालेंगे.