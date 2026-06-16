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जीत के बावजूद इंग्लैंड की प्लेइंग XI में उथल-पुथल, 5 बड़े बदलाव, 3 का डेब्यू और 2 का सिर्फ दूसरा मैच

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इस मैच में 3 खिलाड़ियों का टेस्ट डेब्यू होगा. आईपीएल 2026 में विजेता टीम RCB का हिस्सा रहे विकेट कीपर बल्लेबाज जोर्डन कॉक्स भी टेस्ट में डेब्यू करने वाले हैं. कॉक्स बतौर बल्लेबाज ये मैच खेलेंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 16, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:27 PM IST
जीत के बावजूद इंग्लैंड की प्लेइंग XI में उथल-पुथल, 5 बड़े बदलाव, 3 का डेब्यू और 2 का सिर्फ दूसरा मैच
Image Credit: (Englandcricket/X) इंग्लैंड की प्लेइंग XI में उथल-पुथल, 5 बड़े बदलाव

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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