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Hindi Newsक्रिकेटभारत के 5 महान बॉलर...जिन्होंने T20 क्रिकेट में लगाया विकेटों का अंबार...नंबर 1 पर जादुई स्पिनर का कब्जा

भारत के 5 महान बॉलर...जिन्होंने T20 क्रिकेट में लगाया विकेटों का अंबार...नंबर 1 पर जादुई स्पिनर का कब्जा

India's 5 T20 Greatest Bowlers: भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन-लेंथ, जादुई स्पिन और घातक यॉर्कर से दुनियाभर के बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा किया. आज हम बात कर रहे हैं उन 5 दिग्गज भारतीय गेंदबाजों की, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में विकेटों का अंबार लगाकर खास मुकाम हासिल किया है. इस लिस्ट में नंबर 1 के सिंहासन पर एक जादुई स्पिनर का कब्जा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 01, 2026, 09:25 AM IST
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भारत के 5 महान बॉलर...जिन्होंने T20 क्रिकेट में लगाया विकेटों का अंबार...नंबर 1 पर जादुई स्पिनर का कब्जा

India's 5 T20 Greatest Bowlers: टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का फॉर्मेट माना जाता है. बल्लेबाज हर एक गेंद पर चौके-छक्के लगाने की फिराक में रहता है. 120 गेंदों वाले इस फॉर्मेट में 200 और 250 रन अब आराम से बनते हैं. चौके-छक्कों की धूम वाले इस फॉर्मेट में भारत के 5 गेंदबाजों ने कमाल दिखाया और विकेटों की झड़ी लगा दी. ये वही धुरंधर हैं, जो कई मौकों पर अपनी धारदार और जादुई गेंदबाजी से मैच का रुख पलट चुके हैं. इस लिस्ट में नंबर 2 पर भुवनेश्वर कुमार ने कब्जा कर लिया है.

30 अप्रैल की शाम उन्होंने गुजरात के खिलाफ 4 ओवर में 28 रन देकर 3 शिकार किए और टी20 क्रिकेट में अपने विकेटों की संख्या 350 तक पहुंचा दी है. वो नंबर 1 पर काबिज जादुई लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के बाद टी20 क्रिकेट में भारत के लिए 350 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं. टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट में युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार के अलावा जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला और आर अश्विन का नाम है.

टी20 क्रिकेट में भारत के 5 महान बॉलर्स की लिस्ट

1. युजवेंद्र चहल- 391 विकेट

जादुई लेग स्पिनर चहल साल 2009 से लेकर टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं. वो अब तक 337 मैचों में 391 विकेट ले चुके हैं. 25 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है.

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2. भुवनेश्वर कुमार- 350 विकेट

स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने भी साल 2009 में टी20 क्रिकेट करियर शुरू किया था. तब से लेकर अब तक वो 325 मैचों में 352 विकेट ले चुके हैं. 4 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है.

3. जसप्रीत बुमराह- 347 विकेट

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2013 से लेकर अब तक 278 मैचों में 347 शिकार किए हैं. 10 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है.

4. पीयूष चावला- 327 विकेट

भारत के इस लेग स्पिनर ने 2007 से लेकर अब तक 305 मैचों में कुल 327 शिकार किए हैं. 12 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है.

5. रविचंद्रन अश्विन- 317 विकेट

आर अश्विन ने 2007 से लेकर 2025 तक अपने करियर में कुल 333 मैच खेले और 317 विकेट निकाले. 8 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है. अश्विन आईपीएल के सफल गेंदबाजों में भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: दुनिया का इकलौता क्रिकेटर जिसे मिली फांसी... पुलिसवाले की बेटी से प्यार और फिर 7 गोलियों वाला खौफनाक अंत

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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