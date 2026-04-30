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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: 5 ओपनिंग जोड़ियां...22 खिलाड़ी आजमाए...फिर भी जीत को तरस गई टीम, रिकॉर्ड तोड़ प्रयोगों से मचा हड़कंप!

IPL 2026: 5 ओपनिंग जोड़ियां...22 खिलाड़ी आजमाए...फिर भी जीत को तरस गई टीम, रिकॉर्ड तोड़ प्रयोगों से मचा हड़कंप!

Mumbai Indians Struggle: फैंस ने मुंबई इंडियंस से ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं की थी. 5 बार की चैंपियन इस टीम के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उससे न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि फैंस भी हैरान हैं. हार्दिक की कप्तानी में मुंबई ने वो सब कुछ कर लिया, जो एक जीत के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसके बाद भी टीम की हालत खस्ता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:07 AM IST
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IPL 2026: 5 ओपनिंग जोड़ियां...22 खिलाड़ी आजमाए...फिर भी जीत को तरस गई टीम, रिकॉर्ड तोड़ प्रयोगों से मचा हड़कंप!

Mumbai Indians Struggle: आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम आज फिसड्डी हो चुकी है. हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे. आईपीएल 2026 में आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिस टीम ने 5 खिताब जीते, वो इस सीजन एक-एक जीत के लिए तरस गई है. ये टीम है मुंबई इंडियंस, जिसमें रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, रयान रिकेल्टन, विल जैक्स जैसे मैच विनर शामिल हैं, लेकिन मैदान पर टीम बुरी तरह फ्लॉप है. अब तक उसने 8 मैच खेले हैं और 6 हारे हैं.

हार की जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है, वो टीम कॉम्बिनेशन है. अगर किसी मैच में इस टीम की बल्लेबाजी अच्छा करती है, तो बॉलिंग में मामला गड़बड़ होता है, और जिस मैच में गेंदबाज बढ़िया करते हैं, उसमें बल्लेबाज फ्लॉप हो जाते हैं. मुंबई से यहीं चूक हो रही है कि वो दोनों डिपार्टमेंट में एक साथ बढ़िया नहीं कर पा रही. यही वजह है कि मुंबई इंडियंस (MI) के लिए साल 2026 बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है.

लगातार प्रयोगों से मचा हड़कंप

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम न केवल मैच हार रही है, बल्कि प्लेइंग इलेवन में लगातार हो रहे प्रयोगों ने फैंस और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है. हैदराबाद के खिलाफ मैच में रयान रिकेल्टन और विल जैक्स की नई जोड़ी को मैदान पर उतारते ही मुंबई ने इस सीजन की अपनी 5वीं अलग ओपनिंग जोड़ी का इस्तेमाल किया. इस जोड़ी ने उम्मीद के अनुसार काम भी किया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवर में 93 रन भी जोड़े, लेकिन टीम को फिर भी हार मिली.

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मुंबई इंडियंस ने आखिरी बार साल 2016 में एक सीजन के भीतर इतनी ज्यादा ओपनिंग जोड़ियां बदली थीं. टीम मैनेजमेंट का यह अस्थिर रवैया बताता है कि वे अब तक अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन खोजने में नाकाम रहे हैं.

22 खिलाड़ी खिला चुकी है मुंबई

मुंबई इस सीजन में अब तक 22 अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका दे चुकी है, जो आईपीएल 2026 में किसी भी टीम द्वारा सबसे अधिक है. इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने अब तक सिर्फ 19-19 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है. 22 खिलाड़ी खिलाने के बाद भी मुंबई अपनी बेस्ट 11 तैयार नहीं कर सकी, जिसके साथ लगातार आगे बढ़ा जा सके.

अर्श से फर्श पर आई MI 'पलटन'

आईपीएल 2026 से ठीक पहले दिग्गज खिलाड़ियों से सजी यह टीम कागजों पर जितनी मजबूत नजर आ रही थी, मैदान पर उतनी ही बेबस दिखी है. हैदराबाद के खिलाफ मिली करारी शिकस्त ने मुंबई की प्लेऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया है. सीजन के पहले 8 मैचों में यह मुंबई की छठी हार है. टीम फिलहाल महज 2 जीत और 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर संघर्ष कर रही है.

कप्तान और मैनेजमेंट के बीच तालमेल की कमी है?

लगातार हार और हर मैच में बदलाव यह संकेत दे रहे हैं कि टीम के पास कोई ठोस 'प्लान-बी' नहीं है. रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी और ओपनिंग स्लॉट में लगातार बदलाव मुंबई को भारी पड़ रहा है. सूर्यकुमार यादव पूरी तरह फ्लॉप हैं. न तो उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, उल्टा वो हर मैच में कुछ गेंद खेलकर आउट हो जाते हैं. अब अगर टीम को अपनी साख बचानी है, तो अगले मैचों में उसे स्थिरता दिखानी होगी. प्लेइंग 11 से फ्लॉप सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी को बाहर करने की हिम्मत दिखानी होगी. कुछ फैंस का यह भी मानना है कि टीम की इस हालत की सबसे बड़ी वजह कप्तान और मैनेजमेंट के बीच तालमेल की कमी है.

ये भी पढ़ें:  IPL 2026 में रनों की 'सुनामी'... 18 साल में पहली बार हुआ ऐसा, बल्लेबाजों ने बदलकर रख दिया इतिहास

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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